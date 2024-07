Kania: Nechápu, že Hlavatý neskončil v „S“. Agenti? Ti se mají hodně dobře…

Do českého fotbalu vtrhl jako velká voda – a stejně tak se prezentoval i ve studiu Ligy naruby, kde redaktorům okamžitě s úsměvem nabídl trička svého Slovanu. Majitel Liberce Ondřej Kania se otevřeně rozpovídal o českém fotbalovém zákulisí, vztahu s Jaroslavem Tvrdíkem i štengrování s Václavem Brabcem, ale i o přestupových bitvách a plánech. „Nechápal jsem, proč Hlavatého neudělala Slavia nebo Sparta, které se tehdy navíc zranil Kairinen,“ říká o největší letní posile Kováčova týmu. „A co mě ve fotbalovém prostředí překvapilo nejvíc? Asi to, jak dobře se mají někteří agenti,“ kroutí hlavou.

Co řekl o roli Jana Nezmara a jak vnímá kontroverzi s ním spojenou? Proč to nevyšlo s Prebslem, o kterého na severu hodně stáli? Co úspěšného podnikatele přivedlo k fotbalu? A jak chce z Liberce stvořit vydělávající sportovní organizaci? Kania se v Lize naruby nedržel zpátky…

„Ano, nakoupili jsme přes léto hodně hráčů. Ale já beru jako největší aktiva Slovanu Radka a Honzu,“ říká svérázný majitel o kouči Radoslavu Kováčovi a sportovním manažerovi Janu Nezmarovi. „Myslím, že to je největší rozdíl v tom, jak dělají fotbal kluby v Česku, a o co se snažím já. Pro mě nejsou největší investicí fotbalisté, ale Nezmar s Kováčem. Na nich to stojí. Nestojí to na jednom hráči,“ popisuje Kania svou fotbalovou filozofii.

Proč kluby falšují počty návštěvnosti?

Jak to bylo s údajným zájmem o Baník?

Co si Kania myslí o FAČR a jaké bylo setkání s Fouskem

Trh s hráči očima Kanii, finance a vliv agentů

Může v Česku klub jako Liberec vydělávat?

Fanouškovství ve fotbale: co Kaniu překvapilo?

Kováčův Liberec: mladý, rychlý… ale také ještě křehký

Jak se Kania fotbalově vzdělává u Nezmara?

