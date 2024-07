Marečka nechtěli v Ďolíčku, pro Bolku je univerzál. Co o něm řekl Brabec?

Vstup do nejvyšší soutěže Mareček neměl snadný. Jako řada kluků snil o tom, že se prosadí na domácí adrese ve Spartě. Tam to ale dotáhl nejdál do juniorské ligy a postupně mezi dospělými začal sbírat zkušenosti zejména ve druholigové Vlašimi, kde ho právě Brabec vedl v sezoně 2018/19.

„Dan je univerzál, kterého chce mít každý trenér v týmu, protože může v uvozovkách zalepit díru kdekoliv. Pro něj je to na škodu. Není totiž specialista na žádnou pozici. Za ty dva roky a dva zápasy v Boleslavi nastřádal už čtrnáct branek. Z pozice záložníka je to slušné číslo, když k tomu připočteme, že zdaleka nehrál každý zápas v základní sestavě,“ chválí někdejšího svěřence Brabec.

Že Mareček dokáže zahrát skoro kdekoliv, jednoznačně dokládá statistika, na jakých postech dosud v lize nastoupil nejen v Mladé Boleslavi, ale i na Slovácku a v Bohemians, kde rovněž působil, byť ne tak úspěšně jako ve městě automobilů. Kromě pozice hrotového útočníka a brankáře si alespoň jednou zahrál dle statistických údajů všude.

Nejvíce mu to však sedí