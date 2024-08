Moderátor Sparty o proměně klubu či fandění: Pokřik „JS“ je zděděná ostuda

Rok 2024 se sice teprve přehoupl do druhé poloviny, už nyní by ale mohl z velké části patřit sparťanskému hlasateli. Zdeněk Novotný v předchozích měsících prožil se Spartou obhajobu mistrovského titulu i double, byl jedním z moderátorů zlatého mistrovství světa v hokeji a dostal na starost i moderaci v Českém olympijském domě v Paříži. Bez debat absolutní vrchol ovšem prožil na začátku července, kdy s manželkou přivítal na světě prvorozenou dceru.

Nabitější a emotivnější období jste v životě zřejmě ještě nezažil, viďte?

„Jednoznačně. Rok 2024 mohu spolehlivě označit za můj nejkrásnější. A budu se u toho dojímat, protože se nám 7. července narodila holčička. Byl to i moment překvapení, protože s manželkou jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli budeme mít kluka, nebo holku. Když nám to těsně před porodem řekli, probudili se ve mně dosud nepoznané, ale nádherné emoce.“

Čekal byste, že se vám za několik měsíců sejdou tak významné životní a sportovní okamžiky?

„Beru to tak, že ty nejzásadnější momenty, které mám letos za sebou, jsou věci, na které jsem se vždycky těšil. Až zažiju takové emoce. To, že takhle intenzivně přišly v jednom roce, je něco neskutečného a neřekl bych, že by se tohle dalo očekávat. Ze všeho mám radost a každý z těch momentů měl jinou emoci.“

A jaké emoce jste prožíval při zisku double se Spartou?

„Byl to okamžik, kdy se fanoušek ve vás úplně rozskočí a prožívá všechno s týmem. Pro mě to bylo o to intenzivnější, když jsem toho přeci jen větší součástí. Užil jsem si to, co se týká ryzých emocí. Probudí ve vás malého kluka, který miluje svůj klub.“

Předpokládám, že při vaší práci si ohromně užíváte, když z fanoušků dostáváte ryzí emoce, že ano?

(přikyvuje) „Slovo emoce, které jste zmínil, je to, co mě na tom sportu fascinuje, co mě baví. A na fanoušcích, jak to prožívají. Není žádná jiná oblast než sport, kde by člověk prožíval takovéhle emoce. A je to i v podstatě moje role. Když něco uvádím a moderuji, snažím se rozvíjet, multiplikovat nebo nasát atmosféru a být její přirozenou součástí. Vždycky říkám, že jsem v podstatě profesionální fanoušek, který má mikrofon a ví, že ho uslyší i ostatní. Snažím se, aby cokoliv co říkám, bylo ku prospěchu atmosféry nebo informovanosti lidí.“

Pro vás je celkově fandění i trochu věda.

„Určitě ano. Přemýšlím nad svoji profesí a řekněme posláním komplexně. Nejen z pohledu co se líbí mně, ale co má smysl a šanci na úspěch u mas. Myslím si, že nějaká fanouškovská empatie je v tomhle zcela zásadní. Něco jiného si člověk může a chce dovolit na Spartě. Něco jiného na mistrovství světa a zcela něco jiného na Superfinále florbalu. Někde více bavím, jinde spíše informuji.“

Zatímco nyní si Sparta užívá návrat na vrchol, před šesti lety se během vašeho příchodu nenacházela v ideální situaci na hřišti i na tribuně. Byla spolupráce s fanoušky hodně odlišná?

„Spousta věcí byla podobných, ale myslím, že ještě více se jich změnilo a hlavně zlepšilo. Změnily se emoce. Řeknu několik příkladů.