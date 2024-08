Fanoušek FKMB: Dufek vyčpěl. Kania by se návštěvě proti Slovácku divil

Mladoboleslavský fanoušek Ondřej Dvořák (uprostřed) do Norska, Nizozemí, Albánie, Bosny či Rumunska vydal za klubem také do Litvy • Jiří Koros

Patří mezi hlavní tváře fanklubu Mladé Boleslavi, spravuje třeba některé její sociální sítě a je v úzkém kontaktu s novým majitelem klubu Davidem Trundou. „Naše minulé vedení nemělo fanoušky úplně rádo, tak se pro ně nic nepřipravovalo a došlo na jejich odliv. Teď se to ale prostřednictvím pana Trundy výrazně zlepšuje,“ má jasno Ondřej Dvořák. Taky on by rád, aby se do Bolky vrátily časy, kdy fotbal byl víkendovou událostí číslo jedna. „Bez lidí v ochozech se neposunete,“ dodává.

Jak dlouho fandíte Mladé Boleslavi. Pocházíte z města automobilů?

„Úplně odmalička. Boleslav mám pod kůží, narodil jsem se tam. Školy, první diskotéky i první holky, to vše se konalo v Boleslavi. Zkoušel jsem hrát i za FKMB. Tedy, absolvoval jsem pár tréninků někdy v žáčcích.“

Dál to neklaplo?

„Bylo mi řečeno, že nemám dostatečnou kvalitu. Tak jsem pak hrál nějakou dobu za nedaleké Kosmonosy.“ (smích)

Bolce jste ale evidentně zůstal věrný. Je řehole fandit FKMB? Kvůli fanouškovské základně je klub často terčem posměšků.

„Je to hrozná řehole. Zároveň jsem ale logicky hrdý na to, komu fandím. Každý úspěch patřičně slavím. Bohužel ty posměšky nejsou úplně na místě. Na to, kolik lidí ve městě žije a jak velký máme stadion, tak si nevedeme v porovnání s většími městy špatně. Jelikož ale naše minulé vedení nemělo fanoušky úplně rádo, tak se pro ně nic nepřipravovalo a došlo na jejich odliv.“

Co to znamená, že vedení nemělo rádo fanoušky?

„Nespolupracovalo s námi. Nedocházelo k žádné komunikaci. Nechci to teď úplně hanit, ale důvod, proč se šlo na fotbal, byl fakt jenom ten fotbal. Dneska už to takhle nefunguje, protože chcete jít na tu událost jako takovou. Je fajn tam jít hodinu předem a strávit tam čas i hodinu potom. Jestli někam přišlo deset nebo tisíc fanoušků bylo v poslední době panu Dufkovi jedno.“

Čím si to vysvětlujete?

„Myslím si, že vyčpěl, protože dřív to tak nebývalo. Jeho fokus na stadion a fanoušky klesal. Šlo mu o výsledky klubu, ale nefungovalo to po jiných stránkách. Se současným zájmem pana Trundy se to nedá vůbec porovnávat.“

V čem je komunikace tak odlišná?

„Jde o ten zájem jako takový. Snaží se naslouchat. Po každém zápase ho s námi hodnotí. Proti Slovácku jsme na naše poměry předvedli dobrý fanouškovský výkon a už v průběhu utkání nám psal, že jsme super, že je v tom energie, ať pokračujeme. Má snahu posunout fotbal v Boleslavi dál, aby tam lidi chodili rádi. Všichni v klubu jsou teď zaměření více na fanoušky, což je super.“

Co říkáte na přestupovou politiku nového vedení?

„Mění se to výrazně. Mladí kluci, kteří tam teď jsou, by dřív tu šanci nedostali. Šli by někam na hostování, přešlapovali by v béčku, vypršela by jim smlouva, pak by nám dávali góly v dresech soupeřů.“

Jak se vám tedy zamlouvá práce trenéra Davida Holoubka?

„Jdete na to zostra.“

Takže nejste jeho fanoušek?

„Jsem, protože je to trenér klubu mého srdce. Fotbal, který pod ním produkujeme, bohužel není tak atraktivní, jak bych si představoval. Jestli ví, co dělá a promítne se to za půl roku v tabulce, tak budu první, kdo smekne klobouk.“

Není to tou nevděčnou pozicí, že přicházel po Marku Kuličovi ?

„Jasně, Kulič je v Boleslavi modla. I kdyby byl s týmem předposlední, tak mu lidi zatleskají. Fotbal za něj byl hezčí, ale scházely body. Pan Holoubek je v tomhle úspěšnější, tak to je.“

A co je víc? Bavit se v ochozech a šudlat střed tabulky, nebo hrát na výsledek a někdy se v hledišti nudit?

„Mělo by to být vyvážené. Víc je koukatelná hra, ale hlavně se musí potkat s bojovností. Když vidíte, že ti kluci dřou, ale stejně prohrajou, tak ti lidi jim pak mnohé odpustí.“

Je třeba Vasil Kušej taková persona pro mladoboleslavskou veřejnost, jak to kolikrát vypadá na stadionu, když mu aplaudují po podařené akci?

„Vasil přišel a během chvilky se stal hvězdou. Seděl mu Kuličův styl, takže ohromně vyrostl. Holoubek ho pak upozadil. Proto měl jaro poměrně špatné. Přesto měl nejvíc bodů z celého kádru. Teď se ale zdá, že dostal nový impuls a pan Holoubek mu více věří. Snad mu to bude svědčit. Když si oba pomůžou, bude to ku prospěchu jim i klubu.“

Návštěvnost v prvních dvou domácích zápasech mile překvapila. Myslíte, že se podaří udržet ten trend?

„Bylo by to skvělé. Boleslav by si to po letech zasloužila. Lidi by mohli ocenit, že startuje nová éra a nečekat jen na to, až to bude dobré. Bez lidí se nedokážete pořádně posunout. Moje přání je v této sezoně vyprodat stadion. Schytáváme posměšky, že napíšeme, že proti Slovácku bylo přes tři tisíce diváků. Sám jste tam byl a viděl jste, že to nebylo nafouknuté číslo.“

Reagujete na majitele Liberce Ondřeje Kaniu, který zpochybnil návštěvu proti Slovácku?

„Jasně! Prý, že lžeme a proč to máme zapotřebí. Pan Kania zveřejnil libereckou a naši návštěvnost s fotkou tribun, kde to vypadá rozdílně. No jo, jenže jejich tribuna, kterou zabírají kamery, je pro Liberec ta hlavní, kde nacpou lidi. V Boleslavi se zabírá ta protilehlá, kde to skoro vždycky vypadá blbě, ale hlavní tribunu, kam chodí lidi a někteří další ještě stojí nahoře nad sedačkami, to už nikdo nevidí. Kdyby pan Kania přijel, možná by se divil.“

To vypadá, že se vás to hodně dotklo.

„Pochopitelně. Fakt mě to namíchlo. Jsou to posměšky na mě, moje kamarády, na náš klub. Kvůli tomu, že někdo zveřejní fotku, která vůbec není směrodatná, ale pojďme raději od toho.“

Fajn, tak kdo je momentálně váš nejoblíbenější hráč týmu?

„Asi je to Vasil Kušej. Jeho tah na bránu a technická vybavenost, to jsou věci, které se u nás v lize tolik nevidí. Zároveň ale musím říct Marka Matějovského. To je naše modla. Podívejte se, v kolika letech převyšuje mladé hráče. Dokázal se neskutečně porvat se zraněním.“

A nejoblíbenější hráč v historii FKMB? Tam už je ta konkurence větší při tom tažení s Kuličem, Peckou, Millerem a spol., ne?

„Ač má Matěják sparťanský škraloup, tak je to prostě on. Boleslavi obětoval strašně moc. Doufám, že zde opravdu bude pokračovat i po konci hráčské kariéry a bude tady fotbal rozvíjet dál.“

Jaký je největší fotbalový zážitek, který máte spojen s Mladou Boleslavi?

„To je jednoduché. Marseille! Otočka v Poháru UEFA v roce 2006 a Sedláčkův památný gól. Je to největší úspěch, co se tu kdy udál. Dva zisky domácího poháru jsou ale taky velká věc.“

A co výjezdy v rámci evropských pohárů? Kam jste s Bolkou cestoval?

„Byl jsem v Norsku, Nizozemsku, Albánii, Bosně nebo v Rumunsku. Teď mám za sebou trip do Litvy.“

Jak se vám líbilo ve Vilniusu? Je to čerstvá zkušenost.

„Ano, vypravili jsme autobus nejvěrnějších. Byla to dlouhá cesta, ale vyplatilo se. Máme postup. Na stadionu bylo opravdu jen pár příznivců domacích. Bohužel vybavenost stadionu nebyla dobrá a scházelo například i jakékoli jídlo, nefungoval tisk lístků, připravenost nulová. Navíc pořadatelé asi neměli svůj den. Nesmělo se stát v první řadě. Při oslavě gólu nás hned tahali zas nahoru. Měli taky problém s naším věšením vlajek. Po zápase byla super děkovačka s hráči. I běžný pokřik, který se odehrává v kabině, sdíleli s námi.“

Máte ještě nějakou historku z natáčení, jak se říká? A nemusí jít úplně o veselou vzpomínku.

„Třeba v Norsku byli nesmírně milí lidé. Hráli jsme proti Strömsgodset a domácí nás tam pozvali na pivo, které u nich v přepočtu stálo asi 350 korun. Jejich norský fanklub nám přímo napsal před zápasem, jestli se nechceme potkat, to bylo moc fajn. Horší to bylo v Bosně proti týmu Široki Brijeg. Na hranicích nám prolézali auto policajti se samopaly, to bylo docela nepříjemné a po utkání nás doprovázeli zase až na hranice.“

A co výjezdy v české lize? Kde je nejlepší prostředí pro fanoušky hostů a kde naopak?

„Začnu tím, kde to naposled nebylo dobré, což je Ostrava a arogance tamních pořadatelů. Jinak nemám asi nějakou negativní zkušenost. Pochválit musím Hradec Králové, je tam super výhled. Na začátku vás sice přivítají těžkooděnci, ale vše bez problému. A pohoštění je tam taky moc dobré.“

Už jste to nakousl, že dobrý výhled je v Hradci, ale kde je ten nejhorší?

„Špatný vím okamžitě. To jsou Pardubice. Připadáte si jako někde v pralese. Hrozně úzká tribuna s plotem, přes který není téměř vidět. Nejde se tam pořádně pohybovat, výhled stojí za nic. Nic moc to není ani v Liberci.“

V Bolce máte nově slušnou klobásu s medvědím česnekem. Jak to vidíte jinde na stadionech? Čí klobása by vyhrála a kde je to propadák?

„V Karviné se to nedá. Tam tři čtvrtě klobásy vyplivnete, protože jsou tam takové ty tlusté kousky. To je nejhorší klobása ligy. Víte, že cestou se stavíte někde v mekáči, protože se na stadionu nenajíte. A nejlepší? Takhle, občerstvení dělají fakt dobře na Slavii, dobrá klobása je v Hradci. Na Bohemce si dávám tu bílou, ta je moc dobrá, ale úplně nejlepší je podle mě na Slovácku.“