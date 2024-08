Silná dvojka na severu? Peltovi může pomoct bývalý prvoligový boss

Dvě těžké fotbalové váhy, které si dosud konkurovaly, by se mohly sejít v jednom rohu ringu. Konkrétně v Jablonci. Řeč je o většinovém majiteli a bossovi tamějšího klubu Miroslavu Peltovi – a Josefu Dufkovi, jenž hrál donedávna obdobnou roli v Mladé Boleslavi, než od něho kontrolní balík akcií odkoupil David Trunda. „Když bude mít Pepa Dufek zájem, je vítaný,“ řekl serveru iSport.cz Pelta. „Spolupráci si dokážu představit,“ připouští Dufek. „Není však dané, jakou formou by to bylo,“ ujišťuje. V ostatních klubech aby byli na špičkách...