Dvě střely, tři góly, tři body. Pardubicím tentokrát v efektivitě přáli všichni svatí a i díky tomu si odvážejí z Českých Budějovic na první pohled přesvědčivé tři body po výhře 3:1. Jiří Saňák přiznal, že si po dvou úvodních prohrách oddechl. „Že to takhle nebude vypadat celý zápas, jsem ještě trochu předpokládal,“ řekl o úvodní půlhodině. Zároveň zmínil, že ho překvapil odchod Davida Pecha do Dukly. Záložník Slavie předtím na svou žádost opustil Pardubice po pouhém týdnu.

První poločas byl v podání Pardubic krasojízda, co se pak stalo?

„Celkově v zápase naprosto jednoznačně rozhodla efektivita. Tři góly ze dvou střel nám pomohly. Pak nám spadla koncentrace. Když prohráváte 0:3, už nemáte moc co ztratit a domácí hráli s nasazením. My udělali příliš chyb v přechodové fázi, ale bojovností jsme to uhráli.

Mezi fanoušky hodně rezonoval případ Davida Pecha, který zjednodušeně řečeno ukončil své hostování v Pardubicích. Nyní podepsal v Dukle. Jste překvapený?

„Že podepsal v Dukle, mě překvapilo. Ale nic se neděje, David byl u nás týden, hostování ještě nebylo formálně hotové. Řekl, že se necítí a že nechce hrát za Pardubice, když to řeknu natvrdo. Prostě cítí, že chce hrát v jiném týmu. A my nechceme nikoho držet. Hrálo v tom možná roli zranění a nevyhranost. Možná viděl, že se mužstvo dává do kupy a že jeho role by byla moc velká, to jsou jeho slova. Ale přátelsky jsme se rozešli. Prostě se na to necítil a já jsem rád, že mi to řekl, abychom se netrápili.“

Zahraniční posily Andre Leipold a Jason Noslin se poprvé objevily v základní sestavě. Jak jste s nimi spokojen?

„Vzali jsme je, protože tvoříme nové mužstvo a typologicky se nám hodí. Jsou dynamičtí, rychlí. Dokud zvládali intenzitu hry, byli přínosem. Bavil jsem se s nimi a je pro ně velká výzva, se to naučit v této intenzita hrát. Je to silná stránka českého fotbalu, zahraniční hráči to cítí. Potvrdili, proč jsme je brali, pak už ale tu intenzitu nestíhali a proto jsem je střídal.“

Konečně jste vyhráli. Úleva? Opadl trochu tlak?

„Na to mohu říct jen: Amen. Každé mužstvo na to čeká. Nejdřív hrajeme na Spartě, pak nezvládneme zápas doma. Napravili jsme tu ztrátu. Tak jako na začátku utkání se chceme prezentovat. Ale že to takhle nebude vypadat celý zápas, jsem ještě trochu předpokládal. Pro kluky není jednoduché se sžívat s novým realizákem i s novými spoluhráči a tohle je pro ně velká vzpruha.“