Mistři Fantasy: Lovci odhalují sestavy. Krize hroťáků, body sbírají obránci

Z útočníků v Chance Lize si jediný Jan Kliment připsal ve třetím kole iSport Fantasy vstřelený gól. Bodové těžiště se tak pomalu ale jistě přesouvá do obrany, kde září Filip Prebsl, El Hadji Malick Diouf nebo Martin Vitík. To pozorují i hosté pořadu Mistři Fantasy, lovci Pan Lišák a Kalkulátor z pořadů na Na lovu a Superlov. Oba jsou v srdci slávisté, ale v odhalených sestavách ukázali, že jim nevadí ukázat i na sparťany. „I vzhledem k losu byli hráči Sparty jasnou volbou. Rozhodně si ale víc přeji, aby Dukla remizovala na Spartě, než aby mi udělal Olatunji body,“ směje se Jakub Kvášovský alias Kalkulátor.

Václav Slabyhoudek, tedy Pan Lišák, od začátku sezony plave proti proudu. Před prvním kolem si zapomněl vytvořit sestavu a tak dohání zbytek pelotonu miniligy Liga naruby s jednozápasovým mankem. I proto mu přišly vhod čtyři volné přestupy, které trenéři po třetím kole dostali. „Překopal jsem to, udělal jsem šest změn. Ale Daniela Marečka si ještě před Českými Budějovicemi podržím,“ popisuje lovec.

Řeč přišla i na to, jak oba lovci vidí útok své oblíbené Slavie. „Jindřich Trpišovský to točí a ti útočníci jsou docela drazí. Asi se vrátím na příští kolo k rozestavení 4-5-1 a do útoku dám Nyarka,“ říká Pan Lišák. Tím naráží i na fakt, že pět ze sedmi nejbodovějších hráčů iSport Fantasy jsou defenzivního ražení. Je tedy čas přesunout finance do zadních řad?

„Když tak o tom přemýšlím, je větší pravděpodobnost, že Sparta udrží čisté konto proti Dukle, než že trefím záložníka či útočníka, který dá alespoň jeden z gólů. Když Slavia, Sparta či Plzeň budou hrát doma, obránci body sbírat budou,“ myslí si Kalkulátor.

Jak vypadají sestavy obou lovců?

Kolik trenérů prodalo po druhém kole Adama Vlkanovu?

Komu před 3. kolem spadla cena?

A profiluje se v Mladé Boleslavi potenciální bodový tahoun?

To vše se dozvíte v novém dílu Mistrů Fantasy.