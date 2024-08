Slavia vzadu drží. Preciado? Prodat! Popravčí četa sudích, Hložek v Anglii

Sparta? V sedmi zápasech zatím pět různých složení stoperské trojice. Slavia? Čtyři ligové zápasy, čtyři nuly. To je před evropskými odvetami hlavní rozdíl mezi oběma „S“. „V Edenu vsadili na stabilitu a koncentraci. Trojlístek Kinský, Holeš, Ogbu je zatím fantastický,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica: „Naopak ve Spartě se mi nelíbí Ross. Není to podle mě stoper moderního střihu, nemůžeš s ním hrát do vysoka, nepůsobí obratně,“ dodává směrem k letní posile úřadujícího mistra.