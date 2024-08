Koubkova evropská Plzeň: výjimečná série i únava. Kdo čeká na šanci?

Postupem do evropského pohárového podzimu splnila Plzeň jeden ze zásadních klubových cílů sezony. Viktoria zvládla 3. předkolo Evropské ligy s Kryvbasem a zajistila si minimálně skupinu Konferenční ligy. Pod Miroslavem Koubkem ukazuje punc evropské kvality – na mezinárodní scéně v osmnácti duelech pod zkušeným koučem prohrála jediné utkání. Náročný program si vybírá svou daň, Viktoria bude nucena už v neděli v Budějovicích sestavu občerstvit. Kdo čeká na šanci?

Miroslav Koubek skupinu evropských pohárů ochutnal až po sedmdesátce, aktuálně prožívá nejlepší trenérské období. V Plzni se mu navíc na mezinárodní scéně daří. „Fungovala nám pohárová defenziva, skoro nedostáváme branky, na tom to máme postavené. Mužstvo už v tomhle ukazuje zkušenost,“ zdůraznil kouč ve čtvrtek v noci po postupové výhře 1:0 nad Kryvbasem.

Koubek ve své třetí plzeňské éře začíná u mužstva druhou sezonu, během které odkoučoval na mezinárodním poli osmnáct pohárových zápasů. Výsledkově nevyšel jen jeden – prohra 0:2 v prodloužení odvety čtvrtfinále Konferenční ligy v Itálii proti Fiorentině, kterou mužstvo dohrávalo bez vyloučeného Cadua a završilo povedenou evropskou jízdu minulého ročníku.

Viktoria bude na podzim v Evropě znovu, od účasti o patro výš, v Evropské lize, ji dělí dvojzápas se skotským Heart of Midlothiain. „Musíme být stále skromní a pokorní. Klub prožil zlaté časy s báječnou generací, co vybojovala Ligu mistrů. Tohle je úplně jiné mužstvo. Každou skupinu evropské soutěže s pokorou přijímáme,“ zmínil Koubek.

Plzeň rozjela sezonu v pekelném tempu. Během dvanácti dnů odehrála čtyři zápasy, kostra týmu si mohla částečně vydechnout pouze proti Karviné (5:0), kde výsledek dovolil víc protočit sestavu. Viktoria disponuje širokým kádrem, trenéři ale na startu sezony využívají úzké jádro. Osm hráčů naskočilo do všech šesti utkání sezony, obrana začala pokaždé ve stejném složení (Dweh, Hranáč, Jemelka). Maximálně vytížení jsou krajní hráči (Kopic, Havel), střeďáci (Červ, Kalvach) či klíčový plejer ofenzivy (Šulc).

A to je teprve začátek, do reprezentační pauzy na začátku září mužstvo čekají ještě čtyři zápasy.

Už v neděli jede Plzeň do Budějovic, po souboji s posledním celkem ligy přijde na řadu čtvrteční úvodní duel play off Evropské ligy se skotským soupeřem. Únava i riziko zranění rostou, téměř jistě dojde k protočení kádru. „Budeme muset, zamyslíme se nad tím. Je to tři dny po vyčerpávajícím zápase v těžkých klimatických podmínkách,“ přiznal Koubek.

Někteří hráči se pomalu vrací (Paluska, Hejda, Valenta), po nemoci už trénuje i gólman Martin Jedlička. Po narození potomka se z Brazílie vrátil Cadu, předpokládá se jeho start od prvních minut na Dynamu. Naopak stále scházejí dlouhodobí marodi – Durosinmi, Kabongo, Sýkora, zcela fit není ani mladý gólman Baier. Problém je u Cheicka Souarého, který bude k dispozici nejdřív za měsíc. Tři ligové zápasy vynechá kvůli trestu za červenou posila z Lafnitzu Cory Séne, plzenský smolař – k vyloučení došlo po necelých třech minutách na hřišti při ligové premiéře s Karvinou.

Šance se nabízí pro hráče, kteří dosud čekali na šanci na lavičce. „Vytváří se prostor, abychom mužstvo víc rotovali, to je dobře především pro naše mladé hráče. Pokud bychom z Evropy vypadli a hráli jenom ligu, někteří by neměli takový prostor pro herní praxi, kterou nesmírně potřebují. Jsou s námi Bello, Ricardinho a další,“ zmínil Koubek po postupu přes Kryvbas.

Kdo v Plzni čeká na šanci

Martin Jedlička - po dvou zápasech vypadl ze sestavy kvůli nemoci

- po dvou zápasech vypadl ze sestavy kvůli nemoci Cory Séne - po třech minutách proti Karvinou dostal červenou

- po třech minutách proti Karvinou dostal červenou Lukáš Hejda - kapitán se po svalovém zranění vrací do plného tréninku

- kapitán se po svalovém zranění vrací do plného tréninku Václav Míka - po návratu z Chrudimi se mu povedla příprava, šanci může dostat už v Budějovicích

- po návratu z Chrudimi se mu povedla příprava, šanci může dostat už v Budějovicích Jan Paluska - mladý stoper začíná trénovat po zranění

- mladý stoper začíná trénovat po zranění Jhon Mosquera - naskočil do hry pouze dvakrát, v náročném programu se jeho zkušenosti hodí

- naskočil do hry pouze dvakrát, v náročném programu se jeho zkušenosti hodí Matěj Valenta - vrací se po delší pauze způsobené operací kolene

- vrací se po delší pauze způsobené operací kolene Alexandr Sojka - mladý talent by rád navázal na povedenou přípravu

- mladý talent by rád navázal na povedenou přípravu Ricardinho - potřebuje herní praxi, zatím šel v Plzni pouze dvakrát do zápasu

- potřebuje herní praxi, zatím šel v Plzni pouze dvakrát do zápasu James Bello - zatím v Plzni čeká na první soutěžní start

- zatím v Plzni čeká na první soutěžní start Idjessi Metsoko - alternativa na hrotu za Daniela Vašulína

- alternativa na hrotu za Daniela Vašulína Zranění hráči: Kabongo, Sýkora, Durosinmi, Souaré