Koubek: Obava, jak nahradit Chorého, se snižuje. Kalvach byl výborný

Podruhé s Plzní slaví postup do skupiny evropských pohárů, splnil jasně daný cíl. Plzeň přešla přes Kryvbas a zahraje si play off o Evropskou ligu, minimálně Konferenční ligu už má pro podzim zajištěnou. „Fungovala nám pohárová defenziva,“ zmínil trenér Miroslav Koubek během hodnocení úspěšné západočeské mise. Logicky chválil i Daniela Vašulína, jehož vítězné trefy pomohly vyřadit ukrajinského soupeře.

Jak se rodil postup přes Kryvbas?

„Obtížně. Soupeř byl velice zdatný, hodně nepříjemný, jeho hráči mají spousty výborných atributů a vlastností. Dokázali jsme se mu postavit a odolat. V hodnocení to vezmu komplexně přes oba dva zápasy.“

Tak povídejte.

„Především jsme dovolili soupeři jen jednu, dvě vyložené šance, fungovala nám pohárová defenziva, kdy skoro nedostáváme branky, na tom to máme postavené. Mužstvo už v tomhle ukazuje zkušenost. Směrem dopředu hodně záleží na tom, co nám dovolí soupeř. Ukrajinské mužstvo přijelo velice odhodlané, dobře bránilo. Nám se naštěstí povedla krásná akce začatá Pavlem Šulcem na Dana Vašulína. Soupeř nás doslova týral zejména na hrotu, jejich Prince Adu je veliká třída, také další jsou hráči silní na balonu. Ale odolali jsme, musím znovu pochválit defenzivu. To je to, co nám v zápasech přineslo úspěch, plus pohárová zkušenost Hranáčů, Jemelků, Dwehů.“

Komu ještě zápasy vyšly?

„Dneska byl například výborný Kalvach, přidávali se další. Jsem rád, že na podzim můžeme hrát dvě soutěže (plus domácí pohár), vytvoří se prostor pro to, abychom mužstvo víc rotovali, to je dobře především pro naše mladé hráče, teď se dostane na další. Pokud bychom z Evropy vypadli a hráli jenom ligu, hráči by neměli takový prostor pro herní praxi, kterou nesmírně potřebují. Jsou s námi Bello, Ricardinho a další.“

Jste spokojený s jistotou skupiny v Konferenční lize, nebo cílíte ještě výš, přejít přes play off až do Evropské ligy?

„Musíme být stále skromní a pokorní. Klub prožil zlaté časy s báječnou generací, co vybojovala Ligu mistrů. Tohle je úplně jiné mužstvo. Každou skupinu evropské soutěže s pokorou přijímáme.“

Pochválíte za klíčové branky Daniela Vašulína?

„Vidíme všichni, že se mu daří a zapadá do týmu. Poslední tři zápasy skóroval, pochopitelně máme obrovskou radost. Obava, jak nahradíme Chorého, se zmírňuje. Věříme, že je toho schopný.“

Vašulínovi vstup do angažmá v Plzni vyšel. Budete ještě shánět někoho na hrot?

„Nutíte mě k diplomatické odpovědi… Level, co očekáváme s Danem Vašulínem na hrotu, bych si představoval ještě lepší. Ale všechno má vývoj, hráči trénují, je předpoklad, že se budou zlepšovat.“

Splnili jste důležitý klubový cíl, znovu si s Plzní zahrajete podzim v Evropě. Je to velká úleva?

„Všechny české týmy, co měli hráče na EURO během letní přípravy, splnili pohárové povinnosti, co od nich čekají jejich fanoušci. To je moc dobře pro celý český fotbal a dokazuje to jeho kvalitu. Příprava byla pro tahle mužstva velmi složitá, obával jsem se toho, zda to zvládneme. Musíte být ihned úspěšní, ale kluci nebyli úplně připravení – měli jsme tři na reprezentaci plus odešel Tomáš Chorý do Slavie. Pro nás jde o obrovský úspěch, tohle zvládat za pochodu.“