Revoluce v útočném trojzubci Sparty: vyžene stomilionová posila Kuchtu?

Další stomilionový přestup je na spadnutí. Kosovan Albion Rrahmani už se rozloučil s fanoušky Rapidu Bukurešť, odkud by měl stejně jako krajan Ermal Krasniqi přestoupit do Sparty. Během pondělí však ještě musí zvládnout lékařské testování, pak bude hotovo. Klub z Letné za něj pošle do Rumunska 4 miliony eur (100 milionů korun). Útočníkův příchod může znamenat revoluci v ofenzivním trojzubci, jenž je chloubou mistrů.