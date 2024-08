Koubek o změnách i nové jedničce: Tvrdoň je opora. Obavy o Panoše

Výjezd do Českých Budějovic odškrtl po výhře 3:0 za tři body, Plzeň pod vedením Miroslava Koubka na začátku sezony valí ve velmi dobré formě. Pevná defenziva inkasovala v pěti ligových zápasech pouze jednou, proti poslednímu celku tabulky uspěla i se šesti změnami v základní sestavě. „Už byly nutné,“ zmínil plzeňský kouč náročný program týmu a chválil formu aktuální jedničky v bráně Mariána Tvrdoně.

Riskovali jste zápas, když jste v Budějovicích sáhli k šesti změnám v obvyklé základní sestavě?

„Změny byly nutné, vypozorovali jsme, že si někteří hráči už musí odpočinout. Hráli jsme pátý zápas během 15 dní, bylo vidět, že někteří hráči toho mají akorát. Šli jsme do rizika, logicky chvíli trvá, než si to s jinou sestavou sedne, náš výkon tím byl v Budějovicích poznamenaný. Také trenéři ostatních týmů, co hrají evropská předkola, přiznávají, že pociťují únavu hráčů a musí na to reagovat.“

Poznamenaly změny váš výkon proti Dynamu?

„První poločas to nebylo úplně ono, ale i pozměněná sestava se postupně chytila a nakonec dokázala první poločas vyhrát. To bylo potěšitelné. Pak jsme se rozhodli nasadit hráče, kterým jsme věřili, že výsledek pohlídají, proto šli na hřiště Šulc, Vašulín a Červ. Záměr se nám podařil. Ve druhé půli tam byla pouze pasáž asi šesti standardek, ze kterých jsme se nemohli vymanit, to bylo naše jediné minus. Jinak jsme pak utkání měli plně pod kontrolou.“

Nezvažoval jste změnu ve stoperské trojici? Všechny dosavadní zápasy sezony jste odehráli ve složení Dweh, Hranáš, Jemelka.

„Pořád nemáme k dispozici Hejdu a Palusku, po zraněních ještě nejsou v plné kondici, takže nemáme tolik na výběr. Navíc stopeři mají v zápasech menší intenzitu, než hráči na jiných postech. Všichni tři se cítí dobře, neprojevili žádné přání odpočinku. Nakonec jsme to vzadu nechali pohromadě a jsem rád, že to kluci zvládli.“

Žasnete nad výkony Mariána Tvrdoně?

„Je vidět, že šanci chytil za pačesy, roste každým zápasem a nabírá větší sebevědomí. Chytá výborně, je to naše opora. V televizi byl vyhlášený nejlepším hráčem zápasu. Obávali jsme se soupeře, věděli jsme, že s dosavadní nulou bodů bude chtít proti nám pohnout. Měli akce, které musel Marián vyřešit, velká pochvala pro něj. Jsme rádi, že se takhle prezentuje.“

Do plné zátěže se vrací Martin Jedlička. Vrátí se brzy do brány?

„Teď není důvod něco měnit. Martin byl nemocný, měl oslabený organismus, teď už skoro naplno trénuje, pracuje tak na devadesát procent. Marián má důvěru, vybojoval si to, uvidíme, jaký bude další vývoj.“

Proč šel už o poločase dolů Jiří Panoš?

„Dostal úder do hlavy, měli jsme obavy, zda neměl otřes mozku. Naštěstí se zdá se, že ne. Minutáž mu dávkujeme, pořád je to šestnáctiletý kluk. První poločas dobrý, to stačí.“

V pěti ligových zápasech jste dostali jediný gól. Těžíte z pevné defenzivy?

„To je základ úspěchu. Když nedostanete gól, nemůžete prohrát (úsměv). Když držíme nuly vzadu, jsme schopni nějaké góly dát, máme na to ofenzivní sílu. Když se nám nerozpadne naše stoperská trojka kvůli zraněním, je jedna z nejsilnějších v lize, na nich naše hra stojí. Ale dobře brání celé mužstvo.“