Nejmladší útok v lize: „Lucky“ je teď Vecheta. Hraje se tu jinak, říká

Změna pořádků na hrotu Karviné, suverénně nejmladší ofenzivní letce ve fotbalové Chance Lize. Lucky Ezeh už není „lucky“, o místo v základu ho připravil novic ze Slovácka. Talent Filip Vecheta (21) dostal šanci v základu proti Bohemians, dal gól a patřil k nejlepším na hřišti. Mladík, který už by měl začít naplno prodávat svůj potenciál, se po přestupu hned chytl. „Herní styl je tady úplně jiný. Prvních pět, šest dnů mi trvalo, než jsem si zvykl. Ale přijde mi, že už jsem si s klukama sedl. Herně i v šatně,“ vyznal se.

Víte, co se nese fotbalovým zákulisím? Že prý Filipa Vechetu vykoupila ze Slovácka pražská Slavia, nikoliv přímo Karviná. Do spřízněného klubu ze Slezska ho pak přes celou republiku (stejně jako brněnského obránce Lukáše Endla) poslala s tím, že se oba mohou v budoucnu přednostně stěhovat do Edenu. Může být… A taky nemusí.

U kouče Martina Hyského každopádně mají vyzrát, hrát pravidelně první ligu, nabrat zkušenosti a herní jistotu. Zatímco stoper Endl aktuálně marodí a proti „klokanům“ usedl jen na tribunu, vrstevník Vecheta válel na trávníku. „Musím ho pochválit,“ shrnul jeho představení Hyský. „Nejde jen o to, že dal gól, ale i o to, jak působil v mezihře, kolik udržel balonů, jak se pral s obránci soupeře. V přechodové fázi byl hodně cítit. Podal skvělý výkon a potvrdil nominaci do utkání,“ zahrnul posilu superlativy.

Taková slova urostlý odchovanec Znojma v Uherském Hradišti slýchal málokdy. O jeho předpokladech pro velký fotbal se vědělo, v mládežnických reprezentacích sázel góly. Jenže na vrcholné seniorské úrovni nedokázal pod Martinem Svědíkem prorazit. Šance dostával, ale nevyužil je tak, aby se stal stabilní útočnou jedničkou mužstva. Nestabilní forma plus zajímavá nabídka z Karviné (ze Slavie?) z něj nečekaně učinila prodejní artikl. Slovácko si za něj obratem pořídilo třicátníka Michaela Krmenčíka. A Vecheta se nakopl u Hyského, který si ho do kádru přál.

V duelu s Bohemians byl fakt platný. Po Memičově centru vyrovnal na 1:1 a na place odvedl kus kvalitní práce. Kouč ho dokonce nechal ve hře až do konce, zatímco ostatní ofenzivní hráče ve druhé půli střídal. „Za gól jsem určitě rád, ale doufal jsem, že bude výherní, Přitom výkon jsme předvedli docela slušný. Až na pár chyb vzadu, ze kterých jsme inkasovali,“ posteskl si po premiéře v základní sestavě MFK.

Z ní vystrnadil podobně narostlého Ezeha, jenž do soboty nastoupil vždy od první minuty. Naposledy na něj zbyl štěk. Do akce šel až úplně na konci. Přitom byl fit. Proti dynamickému Nigerijci mluví (ne)efektivita. V předchozích zápasech nedoručil gól, ani asistenci. „Neměl žádný problém, byl připravený. Poslali jsme ho tam až těsně před koncem, aby se hra trošku víc zjednodušila,“ vysvětlil Hyský, jehož čtyři útočníci (Vecheta, Singhateh, Ezeh, Vinicius) mají dvacet či jednadvacet let. Ryzí perspektiva. Je vtipné, že právě Vecheta je z kvarteta nejstarší…

Karviná nicméně na podzim potřebuje hlavně body. Ze čtyř utkání má jen tři, dvakrát prohrála doma. I tohle mají co nejdříve změnit trefy mladých útočníků v čele s Vechetou. „Jsem tady maximálně spokojený. Jak na hřišti, tak v kabině. Chceme hrát ve středu tabulky, to jsme si dali jako náš cíl,“ dodal.