Hranáč na odchodu z Plzně! Němci zvedli nabídku, stoper překoná rekord

Vyrostl v elitní osobnost Plzně, dostal se do reprezentace. Teď se Robin Hranáč (24) chystá na další velký krok v kariéře. Podle informací Sportu je na spadnutí odchod do bundesligového Hoffenheimu, kde už působí české trio Pavel Kadeřábek, Adam Hložek a David Jurásek. Viktoria ve čtvrtek proti Hearts (1:0) nakročila do skupiny Evropské ligy a bude se muset vyrovnat se ztrátou klíčové opory. Bundesligový klub má být připravený poslat na západ Čech sumu převyšující 10 milionů eur (250 milionů korun).