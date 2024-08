Liberec reaguje na Ghaliho trest: zlobí se jen „napůl“. Co Hurtado a Kuchta?

O hodinu později majitel Slovanu Ondřej Kania na sociální síť X vyťukal: „Nikdy jsem neinklinoval ke konspiračním teoriím. Za čtyři měsíce ve fotbale už je ale těch náhod nějak hodně.“

Redakce deníku Sport a webu iSport.cz okamžitě požádala šéfa klubu o rozhovor, nakonec neúspěšně. Včera přišla rozsáhlá reakce, pod kterou je podepsán místopředseda představenstva s odpovědností za právní záležitosti klubu Tomáš Netopil. Je napůl nesouhlasná.

Zaprvé k trestu, tam Liberec výhrady nemá. „Klub potvrzuje, že rozhodnutí DK LFA považuje, s ohledem na znění disciplinárního řádu, za formálně správné a nemá k němu výhrad.“

Zadruhé k tomu, co se dělo na hřišti. Zde vzniká problém. „Oproti tomu klub nesouhlasí s rozhodnutím sudího Roučka a stanoviskem Komise rozhodčích FAČR v otázce posouzení údajné surové hry ze strany hráče Ghaliho. Dle našeho názoru je jejich výklad pravidel fotbalu přehnaně formalistický a nesleduje účel předmětných norem.“

Vyjádření napadá sousloví „ohrožení bezpečnosti hráče“, kterým je spolu s „použitím nepřiměřené síly nebo brutalitou“ v pravidlech fotbalu definována surová hra. Právě za tu byl Ghali trestán.

Slovan uznává, že zranění je pro Kalabišku nepříjemné a může mít v nejhorších případech zásadní negativní dopad na kvalitu života hráče, nicméně dle něj zpravidla taková zranění nemají potenciál zásahu do bezpečnosti hráče v takové míře jako zásah do hlavy hráče nebo do oblasti krku.

„Přitom některé takové zákroky nebyly v posledních sezonách rozhodčími řádně potrestány. Komise v takových případech často vydala stanovisko, že ve věci nebylo rozhodnuto na hřišti správně, avšak s ohledem na přítomnost VAR na stadionech by taková rozhodnutí měla dle našeho názoru padnout vždy. Samotné nerozhodnutí na hřišti přitom několikrát mělo z formálních důvodů za následek, že hráč nebyl potrestán ani dodatečně,“ píše Netopil.

Podle něj u Ghaliho skluzu absentoval prvek úmyslu i nedbalosti. Tu zpochybňuje jednak hrací plochou, na které se kvůli nahromaděné vodě pravidelně zastavoval míč, a taky tím, že sám Kalabiška přiznal, že chtěl Nigerijce zastavit tělem, aby mu neutekl. Stejně tak nejsou Severočeši ztotožnění s výkladem tzv. nepřiměřené síly, zmiňovanou již v pondělí Komisí rozhodčích.

„Hráč na terénu, který rozhodčí označil za způsobilý, bez vlastního zavinění při pokusu vyhnout se střetu s protihráčem podklouzl. Vzhledem k tomu, že běžel ve vysoké rychlosti a neměl v úmyslu se s protihráčem jakkoli střetnout (ani tento střet nemohl s rozumným předstihem očekávat), nemůže se jednat o využití nepřiměřené síly. Intenzita skluzu byla naprosto přiměřená povaze situace, přičemž až následek tohoto střetu by mohlo být možné považovat za nepřiměřený,“ vysvětlují.

„Jediným důsledkem tohoto trestu tak může být pouze to, že hráč Ghali bude pociťovat nervozitu při soubojích na vlhkém terénu,“ nelíbí se místopředsedovi.

„Absurditu celé situace podtrhuje to, že v důsledku nastavení současných pravidel Ghali za nešťastné podklouznutí obdrží stejný trest, jako obdržel na jaře hráč Hurtado (nedbalostní jednání spočívající ve špatném načasování reakce na míč) a dokonce horší, než obdržel hráč Kuchta za předloňský faul (zákrok na hlavu) na bývalého brankáře našeho klubu Oliviera Vliegena. Disciplinární řád je aktuálně tedy nastaven tak, aby „pachatele“ trestal až dle následku jeho jednání. Dle názoru klubu by ovšem měl být primárně zohledňován škodní potenciál daného zákroku a následek by měl být pouze doplňující faktor,“ doplňuje.

Liberec mohl do úterního poledne podat protest výkonnému řediteli LFA Tomáši Bártovi, ale neudělal to. Z toho důvodu, že Bárta se opírá o stanoviska Komise rozhodčích a právě její pondělní stanovisko rozhodnutí sudího Karla Roučka potvrdilo. Navrhuje však tři možnosti (s preferencí té poslední), jak by se měl český fotbal vypořádat s touto situací, aby se už nikdy neopakovala.

Rozhodčí budou obdobný terén považovat za nezpůsobilý a utkání budou pravidelněji přerušována nebo odkládána, a sníží se riziko podklouznutí. Hráči dramaticky uzpůsobí svůj pohyb (budou běhat pomaleji a držet si co největší odstupy od protihráčů). Přehodnotí se výklad pravidel o surové hře a/nebo pravidel o trestání obdobných situací.

Slovan rovněž zažádá o prominutí poloviny Ghaliho trestu.