Friis po první ligové ztrátě: Neměli jsme kvalitu. Co Kuchta s Vitíkem?

Poprvé jako hlavní trenér Sparty nevyhrál ligový zápas. Letenští remizovali doma se Slováckem 2:2 - a kouč udělal změny bleskově už po prvním poločase, i když posléze tvrdil, že nebyl nespokojený. „Teď už myslíme na Malmö,“ vyhlížel Lars Friis úterní odvetu play off Ligy mistrů, do níž jde český mistr s náskokem 2:0.

Nedoplatili jste proti Slovácku na příliš mnoho změn v základní sestavě?

„Máme před sebou důležitý zápas v úterý a myšlenky, koho postavíme, tam jsou vždycky. Všichni hráči, kteří nastoupili, tak jsou jednoznačně součástí kádru, jsou připraveni. Zápas jsme měli ve svých rukou, velkým způsobem nám pomohla Letná, fanoušci byli úžasní a do posledních minut nás podporovali. Až do konce jsme se snažili výsledek zvrátit, překlopit ho na naši stranu.“

Co rozhodlo o remíze, vaší první ligové ztrátě?

„Soupeř dal z prvních dvou střel dva góly. My jsme měli málo pohybu, nenabízeli jsme se, ale přesto jsme si vytvořili hodně šancí, jestli se nemýlím, tak jsme měli sedmnáct střel. Chyběla nám kvalita v zakončení, prostě jsme je nedokázali proměnit. Byl to takový den. Ale musíme být pozitivní, že jsme se do šancí dostali, soupeř neměl tlak. Chyběla nám kvalita celých devadesát minut, nehodnotil bych, jestli šlo o první nebo druhý poločas.“

Jenže po prvním jste střídal obě desítky Kryštofa Daňka s Ermalem Krasniqim. Byl jste s nimi nespokojený?

„Začal bych tím, že pro ně byl první poločas výrazně těžší než druhý. Takže kdyby to bylo naopak, tak byste se mě možná ptal na to stejné, jen by šlo o jiné hráče. Co mě ale trochu chybělo, bylo právě nabízení se v těchto prostorech, proto jsme o přestávce sáhli ke změně, i když jsem tam velký problém neviděli. Někdy takové rozhodnutí potřebujete.“

Rovněž jste vyměnil Asgera Sörensena s Mathiasem Rossem, první šel ze středu obrany doprava, druhý obráceným směrem. Proč?

„Už v první půli jsme byli hodně na balonu, proto jsme chtěli více využít Asgerovu pravou nohu pro rozehrávku. Mathias se zase víc dostal do soubojů, kdy oni nakopávali na útočníky a prodlužovali balony.“

K tomu využívali Michaela Krmenčíka. Zlobil vás moc? Dal druhý gól, na první nahrál.

„Není to jen o Krmenčíkovi, protože Slovácko hraje takhle už několik sezon za sebou, i když tam byli v minulých sezonách jiní útočníci. Vždy jsou to dlouhé balony. Souboje s ním byly velice náročné, je to velký chlap. Oni byli opravdu produktivní, my těch chyb tolik neděláme.“

Naopak velmi dobře zahrál Markus Solbakken. Bylo to jeho nejlepší vystoupení ve Spartě?

„Na takové hodnocení mi dejte, prosím, čas. Potřebuju se na zápas ještě jednou podívat a zhodnotit ho. Ukázal, jaké jsou jeho možnosti zejména ve chvíli, kdy hrajeme s míčem. Dokázal přesně to, proč přicházel.“

V kádru nebyli Jan Kuchta a Martin Vitík. Jak jsou na tom?

„Oba mají menší zranění, ale očekávám, že se zapojí v dalších dnech do tréninku.“

V úterý hrajete odvetu play off Ligy mistrů proti Malmö. Máte ji hodně v hlavě?

„Stoprocentně, je to i v myslích kluků. Mluvili jsme o Malmö hned po zápase. Máme teď za sebou jedenáct zápasů, devět výher a dvě remízy, což není pro klub, jako je Sparta, dost. Teď je potřeba si vyčistit hlavu, začít zase od začátku. Na Malmö se teď zaměříme v tréninku i videopřípravě.“