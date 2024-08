Agent se opřel do vedení Dynama: Emilio! Hráči budou brát 60-80 tisíc

V neděli odpoledne čeká tým důležitý zápas na Dukle. Jenže v Českých Budějovicích nemají klid na sportovní práci, naopak to evidentně opět vře uvnitř klubu. Situaci, o které se šušká v zákulisí, veřejně a bez servítek pojmenoval agent Jiří Müller. „Emilio potřebuje sestoupit,“ napsal mimo jiné v sobotu večer na sociální síť X v narážce na počínání Emila Kristeka, člena představenstva klubu.

Jiří Müller, jeden z nejvýznamnějších fotbalových agentů v Česku, který mimo jiné zastupuje trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského, se na sociální síti X, dříve Twitteru, nebývale rozohnil.

„Emilio!!! Hráči tady budou brát 60-80 tisíc hrubého!!! Jinak jste všichni m***y. Takhle mluví s hráči „Emilio“. Nepotřebuje agenty, protože my jsme m***y, ale bohužel hráčům lže. Emilio potřebuje z ligy sestoupit,“ napsal Müller.

Naznačil, že počínání Emila Kristeka, který se do budějovického klubu vrátil v létě s novým majitelem Daliborem Jirkou, není pro Dynamo vůbec dobré. Jak lze jeho vyjádření číst?

Dynamo se zbavuje důležitých hráčů – klub už na začátku sezony opustili klíčový záložník Jan Suchan (Jablonec) a někdejší kapitán a odchovanec Lukáš Havel (Teplice), před zahájením ročníku v klubu skončilo mnoho jiných důležitých členů základní sestavy.

Organizace se postupně zbavuje nejdražších členů v kádru, podle informací Sportu můžou být na řadě