Sparta proti Slovácku: Rychlé střídání, točení stoperů. Zaválel Solbakken?

V šestém kole poprvé ztratili body, sparťané doma jen remizovali 2:2 s kousavým Slováckem, v jehož dresu se připomněl zlobivec Michael Krmenčík. Mezi duely play off Ligy mistrů proti Malmö jde o nepříjemnou epizodu, v domácí soutěži se totiž škobrtnutí nepromíjejí. Co vedlo k plichtě a jak jsou na tom marodi z mistrovského kádru?

Proto šel o poločase zprava do středu trojice, opačným směrem se stěhoval Asger Sörensen. Spartě se to vyplatilo, hra měla i díky tomuto tahu úplně jiný spád. „Můžu tam hrát víc dopředu, otevřel jsem si tím navíc svoji silnější nohu na rozehrávku,“ vysvětloval Sörensen. „Využili jsme tam jeho pravačku,“ přikývl kouč Lars Friis.

Oblíbená brána

Po návratu z ciziny, naposledy působil na Kypru, naskočil Michael Krmenčík poprvé za Slovácko v základní sestavě. A hned na Spartě, kde ho „milují“ kvůli jeho plzeňské i slávistické minulosti.

Taky si vyslechl, ale - jak je u něj zvykem - jen nad spíláním mávl rukou. „V hlavě se těm pokřikům směju, tady na Spartě je to vždycky na kordy, v Plzni to bude možná ještě horší. Jsem na to připravený mentálně, takže to vypouštím. Lidi prostě mají rádi takové chlapy, jako jsem já,“ povídal.

To na Letné ale fakt neplatí. Nakonec zase tady skóroval, dal krásný gól, z nějakých třiadvaceti metrů přeloboval Petera Vindahla. „Tu bránu mám hodně rád. S Plzní jsem tady dvakrát loboval gólmana. Ale gól z takové dálky si nepamatuju, to nejsou moje klasické. Něco mi přepnulo v hlavě, dobře mi to skočilo, řekl jsem si, že to zkusím. Vlastně jsem koukal na gólmana, viděl jsem, že stojí docela venku. Zapadlo to tam krásně,“ pochvaloval si muž zápasu.