Má Jablonec střelce? Kozel lámal ke konkurenci Hollého: Dobře to dopadlo

Před půl rokem nastal pro odchovance Trenčína kariérní zlom. Odmítl nabídku Slovanu Bratislava a vydal se na sever Čech. Kraj byl jasný, ale co klub? Na hotelu přijímal telefonáty od jabloneckého Radoslava Látala i libereckého Luboše Kozla. Nakonec si vybral klub vzdálenější od Ještědu a usídlil se na Střelnici. Kozel si musel nechat zajít chuť, ale jen do chvíle, než ho v létě Miroslav Pelta podepsal taky.

„Nakonec to dobře dopadlo,“ smál se jablonecký trenér po sobotní výhře v Ďolíčku. Z Hollého je nejlepší střelec týmu, který sice na půdě Bohemians prohrával po penaltě proměněné Júsufem, ale právě mladý Slovák ho poslal vstříc obratu. Při přímém kopu si Klokani všímali hlavně známých hlavičkářů Puškáče s Martincem, Hollý se mezitím odpoutal od Hybše a srovnal.

„Je to velmi mladý hráč a je trošku jiný, gólový. Jde výborně do koncovky, i tady se dostal do další šance. Máme hráče, kteří umí kopnout standardku, další umí naběhnout. Tady jsme vymysleli signál pro něj, tak jsme rádi, že ho zužitkoval,“ chválil trenér.

Třetím zásahem po šestém kole je nejlepším střelcem týmu, zároveň se přidal do vlaku pronásledujícího Jana Klimenta v čele tabulky střelců. Spolu s ním jedou Birmančevič, Šulc, Júsuf…

„Asi jsem to nikdy nezažil. V Trenčíně jsem také nějaké góly dal, ale tři v šesti zápasech? Takhle rychle se mi to ještě nepodařilo. S klukama jsme si říkali, že musíme zabrat, nedávali jsme do hry všechno. Bohemka měla nějaké protiútoky, šla dvakrát sama na bránu, ale zaplaťpánbůh je nedala. My jsme tam nechali srdce,“ těšilo pořád ještě 20letého mladíka.

Zatímco Bohemians předvedli, co všechno lze spálit, neproměnit a netrefit, Jablonec byl se dvěma střelami stoprocentní, po samostatném úniku rozhodl Burunďan Bienvenue Kanakimana. „Benny hru vždycky oživil a říkal si o šanci. Víme, co mu vyhovuje, a jsem rád, že z takové situace dal gól,“ těšilo Kozla.

Přes složitý los začátku sezony má jeho tým slušných deset bodů a v trhající se tabulce se cpe do horní poloviny. Jaká změna oproti posledním třem sezonám ukončených ve skupině o záchranu.

Zato Klokani zahodili výkon z Karviné další domácí porážkou. Kromě ztracených bodů sčítají i neprovozuschopné hráče. Aktuálně přibyl na marodku Martin Dostál, kterého zřejmě čeká operace zraněného ramene…

Dominik Hollý v sezoně

Zápasy: 6

6 Minuty: 426

426 Góly: 3

3 xG: 1,86

1,86 Přihrávky/úspěšné: 116/94

116/94 Souboje/úspěšné: 111/47

Zdroj: Wyscout