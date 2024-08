Krmenčík jako hromosvod. West ocenil jeho přístup: Líp to trefit nešlo

Odkroutil něco málo přes padesát minut, ale i to mu stačilo, aby připomněl: Jsem zpět a nevadí mi, že mě nemáte rádi. Michael Krmenčík byl zásadním mužem úspěchu Slovácka na přetopené Letné. Produktivitou i hrou přispěl k nečekané remíze 2:2 proti Spartě.

„Dal gól, odpracoval to. Byly na něj fauly, a to i neodpískané. S jeho přístupem a tím, co ukazuje na hřišti, můžeme být spokojeni,“ liboval si trenér Roman West.

Zapomněl dodat, že bývalý reprezentant přidal ještě gólovou asistenci. „Oni byli opravdu produktivní, využili naše chyby a my jich tolik neděláme,“ ocenil soupeře sparťanský kouč Lars Friis. „Krmenčík je velký chlap, souboje s ním jsou náročné,“ uznal.

Ano, Slovácko mohutnou figuru využívalo jako bod, přes nějž se dostávalo z domácího napadání. Překoplo první dvě linie, pak už to bylo na urostlém forvardovi. „Není to jen o Krmenčíkovi, protože Slovácko hraje takhle už několik sezon za sebou, i když tam byli v minulých sezonách jiní útočníci. Vždy jsou to dlouhé balony a chodí se za něj,“ upozornil Friis.

Ono není div, že takovou mašinu výrazně zapojíte. Vždyť co říkával Karel Brückner hráčům typu Pavla Nedvěda či Tomáše Rosického? „Když máte problém, nakopněte to na Jendu,“ cílil taktiku směrem k Janu Kollerovi.

Slovácko na to šlo na Letné podobně. „Částečně jsme Michaelovi uzpůsobili taktiku. Ale je to i o něm, dokáže udržet balon jeden na jednoho. Sparta vysoko a agresivně napadá, byli jsme nachystaní na to, že eliminujeme presink tím, že se o něj gólmani a stopeři opřou. Škoda, že na něj nebylo písknuto víc faulů,“ vykládal West.

Forvard střety s Asgerem Sörensenem a Mathiasem Rossem zvládal, nerozhodila ho ani nenávist z tribun. Podobně jako exspoluhráč z Plzně David Limberský to na Letné neměl jednoduché – jeho minulost v Plzni, Slavii i provokativní projev z něj už léta dělají terč fanoušků soupeře. I tady to slyšel.

„V hlavě se těm pokřikům směju, tady na Spartě je to vždycky na kordy, v Plzni to bude možná ještě horší. Jsem na to připravený mentálně, takže to vypouštím. Lidi prostě mají rádi takové chlapy, jako jsem já,“ usmíval se po utkání.

Bylo by zvláštní, kdyby měl špatnou náladu. Bod ze stadionu mistra, slušný výkon a k tomu „libový“ gól. Z nějakých třiadvaceti metrů vlastně přehodil Petera Vindahla, trefu z takové vzdálenosti si ani sám nevybavil. Zato si vzpomněl, že zacílil do oblíbené brány, do té směrem k Letenské pláni.

„Když jsem viděl, jak mu balon skočil, myslel jsem, že to bude lobovat. A vyšlo mu to fantasticky, lépe to asi ani nešlo,“ poklonil se kouč West.

„Takový si nepamatuju, to nejsou moje klasické góly. Něco mi přepnulo v hlavě, řekl jsem si, že to zkusím. Vlastně jsem koukal na gólmana, viděl jsem, že stojí docela venku. Zapadlo to tam krásně,“ liboval si sám střelec. „Já jsem ho teda ještě neviděl, ale tu bránu mám hodně rád. S Plzní jsem tady dvakrát loboval přes gólmana, takže asi tak. Hezkej gól.“