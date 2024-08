Baník eliminoval Hlavatého a napravil dojem. Hapal: Tohle jsme potřebovali

Od toho v týmu Baníku jsou. Erik Prekop a Ewerton mají doručovat góly, asistence, starat se o předfinální a finální fázi. Tím vším také bavit fanoušky. V horkém nedělním odpoledni se jim to dařilo. Když Brazilec (1+1) v 90. minutě střídal, tleskal divákům a oni hromadně jemu. Jeho velké chvíle paradoxně přišly po přesunu na pravou stranu.

„Nemá s tím problém, i když se lépe cítí nalevo,“ podotkl trenér Pavel Hapal. „Porážíme se sami,“ posteskl si jeho protějšek Radoslav Kováč.

Domácí potřebovali napravit smolné vyřazení z Konferenční ligy s dánským FC Kodaň a pak porážku 0:1 na Slovácku. Do brány šel zpátky Jakub Markovič, byť Dominik Holec zachytal v Uherském Hradišti skvěle. Na lavičku usedli i obránci Uchenna s Pojezným, na křídle dostal první šanci v základu Issa Fomba.

Novic z Vyškova hrál přímo na Aziiziho Kayonda, nedávného druholigového parťáka. Levý bek Slovanu svého kamaráda v roli konkurenta ubránil (ostatně Fomba byl v poločase střídán) a mohl si říct, že vcelku plnohodnotně nahradil distancovaného Ahmada Ghaliho. Nedodal jen vydatnější podporu ofenzivy, což Nigerijec umí.

„Fombu bych vůbec nezatracoval. Ukázal, že je velmi rychlý. Ale některé věci, například v presinku, nám nefungovaly, proto jsme pak udělali změny,“ vysvětlil kouč Hapal.

Kováčova parta byla v první půli nebezpečnější. Puritzidisova hlavička letěla těsně mimo, Michal Hlavatý otřel svůj technický pokus z dálky o tyč a dobré momenty měl pohyblivý technik Christian Frýdek. Baník byl ve své snaze lopotnější, v přechodové fázi hodně kazil a nejblíže ke gólu byl nakonec Ewerton, jenž hned v první minutě málem využil špatné malé domů, ale na kličku brankáři Hugovi Janu Bačkovskému postrádal víc času. „Bylo to o prvním gólu,“ mínil Kováč.

Po pauze už to „Baníček“ rozjel. Obě gólové akce potáhl v brejku Matěj Šín a vždy předložil balon doprava na Ewertona. V prvním případě ho Brazilec brilantně přeposlal do síla Eriku Prekopovi, jenž ladně přehodil gólmana. Tohle efektní zakončení má skoro na tuty.

Za šest minut to vzal Ewerton kousek za vápnem na sebe a jeho tečovaná střela zapadla přesně za zadní tyč. Následně mohl ostravský tahoun přidat další dva zásahy. Po Kpozově centru pálil z úhlu a Bačkovský vykopl míč na roh. Poté napřáhl z dálky a v permanenci byly brankářovy rukavice.

Na dramatický konec mohl zadělat Benjamin Nyarko, ovšem sólový únik zazdil uspěchanou střelou, kterou Markovič nohou zpacifikoval. V tu dobu už liberecký špílmachr Hlavatý nebyl moc ve hře. „Příprava byla hodně o tom, jak ho donutit, aby nebyl na balonu. Kluci ve středu se o něj dobře postarali,“ lebedil si Prekop.

„Bylo to stejné jako při přípravě na nejdůležitějšího hráče Kodaně, kapitána. Viděli jsme, že má Míša prsty ve všech nebezpečných situacích Liberce. Až na jednu střelu jsme ho docela dobře eliminovali, nebyl nebezpečný,“ těšilo Hapala. Pomohlo i střídání, Daniel Holzer osvěžil levou lajnu. „Byl agresivní, vstoupil do toho výborně,“ chválil trenér.

Liberecký kouč upozornil na skladbu obou kádrů. Soupeř je v jeho očích sehranější, konsolidovanější. „Baník je o rok dál,“ připojil Kováč. „My máme velmi dobré hráče. Přišlo jedenáct nových a za měsíc udělali obrovský pokrok. Tým má velký potenciál. Chceme, aby to šlo co nejrychleji, ale tak to nefunguje. Budeme určitě dobří, ale chce to trpělivost,“ zdůraznil.