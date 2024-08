Plzeň pracuje na posilách. Za Hranáče lídr ze Srbska? Zaujal i mohutný Adu

Po odchodech klíčových hráčů, Tomáše Chorého do Slavie a Robina Hranáče do Hoffenheimu, hledá Plzeň kvalitní náhrady na přestupovém trhu. V závěru transferového okna se dívá zejména do zahraničí. Viktorii zaujal útočník Prince Adu (20), který mužstvo zlobil v dresu ukrajinského Kryvbasu v nedávném utkání 3. předkola Evropské ligy. Klub intenzivně shání i kvalitního stopera – jedním z cílů může být zajímavá opora z Partizanu Bělehrad.