Budínský před slezským derby: Memič potřebuje čísla, na Holce je spoleh

Které derby si vybavíte jako první?

„Za Karvinou doma pod trenérem Františkem Strakou. Vyhráli jsme 2:0 (březen 2019 – pozn. red.) a já dal Honzovi Laštůvkovi po rohu gól hlavou.“

Co říkáte na start MFK do sezony? Jak bodově, tak výkonnostně?

„Je vidět, že na něčem pracují. Chtějí se vydat nějakým směrem. Dvě venkovní výhry jsou super, většinou se body sbíraly doma. Na druhou stranu mi tam chybí jedno vítězství před vlastními fanoušky, třeba se to změní ve slezském derby.“

Zhruba polovina sestavy se obměnila, nový je i kouč Martin Hyský. Velký rozdíl oproti minulému ročníku?

„Je to rozdíl, přišel nový trenér. Chce vsázet na své hráče, kteří zapadají do jeho herního projevu. Dva následující zápasy doma napoví, jak by se sezona mohla vyvíjet.“

Spálil jste za karvinským klubem po zvláštním konci mosty, nebo jste ještě s někým v kontaktu?