Vymazaný Ewerton a vyloučený Prekop. Hapal: Velký faul to nebyl

Poprvé v ročníku Baník bodoval venku, nicméně pro plichtu do nedaleké Karviné nepřijel. „To neděláme nikdy,“ ujistil záložník Jiří Boula. Povzbuzen stoprocentní domácí bilanci, okysličen o nové tváře v sestavě a s tisíci fanoušky v zádech chtěl víc. Nepovedlo se.

Ze dvou důvodů.

Osobní obrana nigerijského buldoka Davida Mosese vymazala Ewertona. Prekopova červená karta za kolíky nad Raspopovičovo koleno změnila ráz utkání.

„Když si pustíte videozáznam a zastavíte ho, tak tam podrážka nahoře je. Vypadá to škaredě, ale myslím, že k velkému kontaktu nedošlo. Velký faul to nebyl. Počkáme, jaký dostane trest. Erik je z toho smutný, ale máme další kluky. Poradíme si,“ komentoval kouč Pavel Hapal vyloučení Slováka, který byl od začátku emočně rozladěný. S Jaroslavem Svozilem to dost jiskřilo.

„A Ewe? Moses ho dobře ubránil a někdy ho i dost vystrašil. Kdyby u naší lavičky po jednom zákroku nevyskočil, mohl mít zlomenou nohu. Šel tam oběma nohama napřed, mohlo dojít ke zranění,“ dodal šéf lavičky hostů.

Hapal v pauze, stejně jako v neděli s Libercem, reagoval přesunutím Brazilce na pravou stranu. Přesněji na netradiční pozici wingbeka, kde měl hrát na Jiřího Fleišmana. „Jenže my jsme to nechali tak. To znamená, že Jirka se věnoval nadále Buchtovi a David chodil s Ewertonem. Dostal jasný úkol a zhostil se ho skvěle. Vymazal hráče evropské úrovně. Tolik sprintů, návratů, soubojů, co absolvoval? Klobouk dolů!“ chválil trenér Karviné Martin Hyský.

Nebylo to tak, že by se MFK celou dobu připravoval na osobní bránění Ewertona. Hyský počítal s tím, že rival nastoupí v rozestavení 4–2–3–1 a s Matějem Šínem v základu. Na něj měl Moses podle původního plánu důrazně hrát. Jenže talent FCB nedorazil kvůli viróze, bude připraven možná až na nedělní duel v Olomouci.

Domácí ve druhé půli zamkli soupeře před vlastní šestnáctku, ale až na Fleišmanovu bombu a hlavičku do tyče střídajícího Luckyho Ezeha, jenž byl cítit víc než Filip Vecheta, si nevypracovali. A když ani Ewerton neproměnil přímák v nastavení poté, co Svozil fauloval unikajícího Tomáše Riga a po zásahu VAR inkasoval rovněž červenou, body se dělily.

„Spíš než první získaný bod venku mě těší další čisté konto,“ připomněl Boula čtvrtou nulu spoluhráče Jakuba Markoviče v pátém zápase. Přišla i díky výborným výkonům stoperské trojice. Pro kolegu na druhé straně, Jakuba Lapeše, šlo zase o první „vajíčko“ v ligové kariéře. Navíc proti klubu, kde vyrostl. „Moc to potěší,“ culil se gólman, který vychytal Tanka a stává se oprávněn jedničkou. „Dělá nám obrovskou radost,“ uzavřel Hyský.

Naopak na Bazalech budou řešit hroťáky a vzpomínat na Quadriho Adedirana. Dostat do formy potřebují nejen Tanka, ale i Jiřího Klímu s Filipem Kubalou.