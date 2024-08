Milníky šéfa Rosického: Zahraniční cesta jako zlom či největší omyl

Se Spartou slavil dva ligové tituly v řadě, ovládl domácí pohár, v minulé sezoně dorazil na Letnou v play off Evropské ligy slavný Liverpool. Tomáš Rosický zažívá veleúspěšné období, které korunoval postupem do Ligy mistrů. Jeho funkcionářské začátky v klubu ale vůbec nebyly růžové. Jaké zásadní momenty lemovaly cestu sparťanské ikony ve vedení klubu? Více se o nich dočtete v článku iSport.cz.

Ščasný po dalším výbuchu končí ve Spartě! Kdo by ho mohl nahradit?

Skoro na den přesně rok poté, co ukončil hráčskou kariéru, se stal sportovním ředitelem. Nastupoval v těžké době, Sparta byla po podzimu na pátém místě s masivní ztrátou osmnácti bodů na vedoucí Plzeň. „Budeme se také výrazně soustředit na změny ve stávajícím kádru, i když mohou bolet, a na posílení realizačního týmu,“ zaznělo v inaugurační řeči. Za pět měsíců, během jarní části, odvolal svého mentora Zdeňka Ščasného.

Omyl Vrba

Kdy: květen 2022

Dlouho a trpělivě, do určité míry proti svému přesvědčení, zkoušel českou trenérskou cestu. Trefit se nedokázal… Po Ščasném angažoval Jílka, pak z béčka Kotala, aby nakonec do Sparty přivedl Vrbu propuštěného z Razgradu. Šlo o největší omyl Rosického ve funkci. Bývalá trenérská hvězda skončila po patnácti měsících totálně zlomená a bez energie. A sportovní ředitel cítil výraznou míru odpovědnosti, připouštěl si selhání. „Nepovedlo se mi najít trenéra, který by tým dlouhodobě rozvíjel,“ plísnil se.