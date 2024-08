Uchennu sledují ve Francii! Ať už přestupní období skončí, přeje si Hapal

Poslední dva dny mají kluby z top pěti evropských soutěží na přivedení posil, ty české mají čas až do 8. září. „Už bych chtěl, aby to skončilo. Alespoň co se týká směru ven z kádru,“ říká na rovinu trenér Baníku Pavel Hapal. Kolem jeho hráčů krouží zájemci. A ačkoli je sportovním úsekem ujišťován, že není zájem prodávat, víte, jak to bývá, když dorazí neočekávaná lukrativní nabídka jako na Jiřího Letáčka... Podle informací iSport.cz sleduje Emmanuela Uchennu francouzský Le Havre.