Liga očima fanoušků: Sparta může potrápit velikány, sešívaní jsou hrdí

Sparta po 19 letech konečně proplula do Ligy mistrů. Tým z Letné tak konečně uslyší znělku Champions League. Los jí přiřadil venkovní klání s Manchesterem City, tedy s norskou mašinou Erlingem Haalandem. Těsně před branami této soutěže však zůstali sešívaní, když navzdory skvělému výkonu nevstřelili proti odvetě aspoň o gól navíc, který by je dovedl do prodloužení, ve kterém by rozhodli. Ostrava v posledním kole remizovala v Karviné, což ovlivnio vyloučení Prekopa. Bohemians sice podlehli v Ďolíčku, leč jejich výkon rozhodně výsledku neodpovídal. Vázla koncovka.

SPARTA PRAHA

Na Haalanda snad zařadit Duplantise

Postup do Ligy mistrů je úspěch, který možná polovina fandů kvůli mládí nezažila. Já vzhledem k mému stáří ano, vím, že naši sílu ukážou teprve další utkání v brutálně nabušené hlavní fázi. Máme předpoklady pro to, abychom dokázali, že Sparta na fotbalové mapě Evropy něco znamená. Ale že bychom zabodovali na Manchesteru City, to mě trochu vrací zpátky na zem. Jedině snad, že bychom do sestavy zařadili Duplantise, aby Haalanda přeskákal. Taky asi budeme potřebovat „hlídacího psa“ na Patrika Schicka v Leverkusenu. Nelze zapomenout, že k postupu jsme se dopracovali soustředěnými výkony u soupeřů, když jsme taktiku Liverpool vyměnili za aktivní napadání od začátku. Zejména v Malmö tato taktika slavila úspěch, doma jsme dali razítko. Obrana se začíná stabilizovat, dobrou zprávou je, že nikdo by neměl odejít. Jen aby nám v tom neudělal Priske nějakou paseku, Sörensena nedáme! Nechme prostor „normálnímu týpkovi“, jak se označil náš trenér, ať vymyslí novou taktiku. Zatím dokazuje, že na to má.

Miloš Kolář. 73 let, fotbalový důchodce