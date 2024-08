Strakova první remíza: Zlepšíme koncovku a budeme úplně jinde

Dlouhé budějovické čekání na premíérový bod je u konce. Dynamo urvalo bezbrankovou remízu proti Bohemians, přesto zůstává bezpečně poslední. Kouč František Straka hledá v dílčím úspěchu naději do budoucích kol, jenže po reprezentační pauze jeho sestavu čekají Jablonec a Sparta. „Nejsou to ideální soupeři, ale co můžeš ztratit? Nic!“ burcuje emotivní šéf budějovické lavičky.

Trenére, konečně bod, berete ho?

„Hrozně moc si ho vážím. Je to malinkatý krůček z té nepříjemné situace, která tady je. Věřím, že to kluky nabije, všechny nás to podpoří a budeme dál usilovně pracovat na tom, abychom další utkání dokázali zvládnout a byli bodově úspěšní. Kluci to odmakali, plnili to, co jsme chtěli hrát. Škoda třeba šance Šiguta, mohli jsme brát tři body, ale s pokorou bereme bodíček, je pro nás hodně důležitý.“

Vkládáte do výsledku naděje, že se tým výsledkově zvedne, hráči si začnou více věřit?

„Je to přesně tak. Byli jsme hodně dole. Podle mne jsme hráli celkem slušný fotbal, ale výsledkově to vypadalo jinak, neproměňovali jsme vytvořené šance.“

Přesto za sedm kol jen jediný gól, střelecká mizérie pořád trvá.

„Je to tristní, já vím. Když se podíváte na šance, co máme... S Pardubicemi druhý poločas, to bylo na jednu bránu, v Boleslavi jsme se netrefili z metru, na Dukle tři tutovky, které jsme nedali. Mít mnohem větší kvalitu a takové možnosti proměnit, tak to skóre vypadá jinak. Ale s tím se musíme porvat, proto jsem tady, na tom budeme pracovat.“

Soupeř měl citelnou územní převahu, dvojnásobné držení míče, přesto jen jednou mířil mezi tyče a neskóroval. S defenzivou tedy převládá spokojenost?

„Nemůžeme hrát totálně ofenzivní fotbal, na to nemáme typologicky hráče. Strašák skóre 1:19 by položil mnohem kvalitnější týmy, než jsme my. Důležité je to, že jsme na to dokázali zareagovat. Hlavně ta vychytaná nula, to je super, od toho se musíme odrazit, defenziva byla fakt dobrá, hodně jsme na tom pracovali v týdnu. I když měla Bohemka více držení balonu, neznamená to, že jsme nebyli aktivní. Vždyť jsme ji i přestříleli. Když kompaktnost vzadu sedí a vyjíždíte do rychlých protiútoků, tak jsme měli možnosti rozhodnout utkání. V obranné fázi jsme se zajišťovali, kluci skákali do střel, každý odvedl, co měl. Vždycky říkám, že musíme držet vzadu nulu, když nedáváme šance, a to se konečně povedlo. Celkově mančaft šlapal a po psychické stránce nám to pomůže. Pojedeme na kemp na Lipno, kde se připravíme, kdy chceme bodovat, určitě nám to pomůže.“

Zdá se, že kostra týmu pro podzimní část začíná být poskládaná, je to tak?

„Pomalinku si to začíná sedat, mančaft si potřebuje věřit. Je fajn že tu jsou kluci, kteří o tom diskutují. Třeba teď v poločase, kdy jsme si to vyříkali, že musíme být mnohem aktivnější, jít proti balonu, proti soupeři. Takže ti kluci sami chtějí s tím něco udělat. To je známka toho, že to zlepšení nastává.“

Jablonec a Sparta, dva nejbližší soupeři Budějovic, to nejsou ideální soupeři pro bodovou sklizeň.

„Nejsou to ideální soupeři, ale co můžeš ztratit? Nic! Jedeme nejdřív do Jablonce a všichni zase začnou tipovat, kolik toho dostaneme. Je to výzva. Chci od nás, abychom se odrazili od bodu s Bohemkou a dobré obrany s rychlým přechodem do útočné fáze. Když zlepšíme koncovku, tak budeme úplně jinde.“