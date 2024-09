Hyský si po remíze bez gólů rýpl do Dukly: Hrát chtělo jen jedno mužstvo

Čtyři zranění a žádný gól. Karviná doma ani na čtvrtý pokus nevyhrála, během čtyř dnů podruhé remizovala 0:0. Když Lucky Ezeh v šesté minutě nastavení hlavičkoval k tyči, ofenzivnější domácí tlačili očima míč do sítě. Jenže brankář Matúš Hruška vystřihl zákrok zápasu a spasil Duklu. „Chytil to výborně,“ ocenil trenér nováčka Petr Rada. „Jsme rádi, musíme koukat na každý bod,“ dodal.

Čekání Jakuba Řezníčka na 99. zásah v nejvyšší soutěži pokračuje. V Karviné se matador na hřiště vůbec nedostal, zůstal mezi náhradníky. A to přesto, že předtím proti Českým Budějovicím absolvoval skoro celé utkání a kouč ve Slezsku měnil ve druhé půli oba útočníky. Na šestatřicetiletého střelce nicméně neukázal, šanci obdrželi mladší a rychlejší Zeronik s Matouškem. „Nebyli jsme tolik nahoře. Bál jsem se, že by tam byl Řezňa utopený. Mluvil jsem s ním o tom, byl na to připravený. Kdybychom prohrávali, asi bych ho tam musel dát,“ líčil Petr Rada.

Dá se říct, že na jeden bod vyšli dva zranění. V průběhu bitvy přišli domácí o stopera Jana Bergqvista (řekl si o stěžení ze hry) a záložníka Davida Planku (tříslo). Hosté pro změnu ztratili Štěpána Šebrleho (kotník) s Jakubem Horou (achilovka). Čtyři vynucená střídání, přitom po nijak záludných zákrocích, to se nevidí každý týden. „Přišli jsme o dvě okna, což je nepříjemné. Doufám, že jejich zranění nebudou vážná,“ přál si trenér hostů. S výsledkem a oboustranně neefektivní ofenzivou však změny nic neudělaly. „Na hřišti bylo jen jedno mužstvo, které chtělo hrát a tvořit. Druhý poločas byl zcela v naší režii, rozhýbali jsme to. Dobře jsme bránili standardky, ve kterých je Dukla silná. Hru jsme kontrolovali. Tento způsob hry nás musí v příštích zápasech odměnit. Chci, aby to vyznělo pozitivně. Týmu vytknu jen zakončení, řešení v koncovce,“ uvedl trenér Martin Hyský. „S výsledkem spokojený rozhodně nejsem. Je to pro mě zklamání,“ dodal.

Největší šanci však zahodil v první půli dukelský útočník Muris Mešanovič, který po odrazu trefil z malého vápna brankáře Jakuba Lapeše. „Musíš nahoru,“ křičel na něj od lajny Rada, rozčarovaný ze zahozené tutovky. „Tohle musí hráč jeho kvalit proměnit. Škoda,“ povzdechl si. Po remíze.

Karvinští sice vypadali opticky lépe, jenže znovu dojeli na chabé zakončení. Regáli s Mosesem pálili vedle, Ezeha vyčapal Hruška. Oba triumfy v sezoně shrábnul Hyského soubor venku, když vyloupil Teplice a Pardubice. Po Dukle ale nebyla vyloženě pochmurná nálada. „Chtěl bych pochválit střídající hráče. Hlavně Luckyho Ezeha, který nám hodně pomohl. I Martin Regáli odehrál slušný poločas,“ prohlásil trenér Slezanů. „Máme velmi dobrý kádr, prakticky každý post zdvojený. Věřím, že už budeme mít k dispozici i Lukáše Endla, který nám chybí od začátku sezony.“