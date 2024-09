Trpišovský o změnách v kádru mlžil: Nemám informace. Chválil Provoda

Lukáš Provod podává na začátku sezony možná nejvíce konzistentní dobré výkony od svého zranění. Souhlasíte?

„Vůbec nechápu, kde Provi vytáhl v zápase taková běžecká a sprinterská čísla. Po zranění je to pro ofenzivní hráče těžké. Neřeknu nic překvapivého, když zmíním, že hraje skvěle. Je pro nás důležitý například v řízení presinku, dobře vidí postavení hráčů, často jsme při zápase v kontaktu. Vždy byl stoprocentní profesionál, vše má podřízené kariéře, někdy jsem mu to i vyčítal. Podle mě mu pomohla rodina. Dodělal školu, měl svatbu, přírůstek do života. Snad nebude naštvaný, že mluvím za něj, ale můj názor je, že mu pomohlo rozpoložení v osobním životě. Průběh evropských zápasů mu svědčí a čerpá z něj sebevědomí.“

Co produktivní El Hadji Malick Diouf?

„Hodně podobný případ. Nečekal jsem, že bude v tuto chvíli náš nejlepší střelec, i když se to trochu čekat dá. Při skautování nás jeho zakončení zaujalo – kopací technika, hra hlavou. Je tu už nějakou dobu, navnímal tým, práci s prostorem, zvládá to i kondičně. Body nejsou náhoda, bude je mít furt. Když se u nás cítí hráči běžecky dobře, dostanou se do pohody. Běžecký fond jim pomáhá dostat se do situací, kdy mohou být produktivní.“

Simion Míchez a Ondřej Lingr – posílí Slavii?

„Tentokrát vás zklamu, nemám žádné informace, řeší to vedení klubu. Budeme možná i reagovat na zdravotní stav, u Ivana Schranze to nevypadá dobře, mám o něj trochu strach. Slyšel velké lupnutí. Nahoře potřebujeme sprinty a rychlostní typy.“

SESTŘIH: Slavia - Pardubice 2:0. Chorý a Diouf zařídili výhru domácích Video se připravuje ...

Tak jinak – chcete, aby se Lingr vrátil?

„Ondru přivítám vždycky. Bavili jsme se o tom, když odcházel, máme s ním dobrý vztah. Vím, že svou situaci ve Feyenoordu řeší a dveře tu má otevřené i díky tomu, co si tu odvedl.“

Co odchody? Andres Dumitrescu a Conrad Wallem se nedostávají ani na lavičku, jak to s nimi vypadá?

„Máme nějakou dohodu, kdo může být uvolněný. Můžu se vyjádřit k Dumimu, má k odchodu svolení, probíhají jednání. Ale vždy tam je třeba souhlas všech stran, je to složité. Jinak ale nemám informace.“

Jste jinak s posledním zápasem před reprezentační pauzou spokojený?

„Nevyužili jsme několik šancí, to je škoda. Prebsl je sám před brankařem, Provod je sám, Chorý tam měl šance. Malick nás naštěstí dostal do vedení. Zbytečně jsme si to po druhém gólu zavařili červenou kartou, to mě mrzí. Zápas pak sklouzne logicky k větší pasivitě.“

Oproti zápasu s Lille jste příliš nerotoval. Proč?

„Když jsem viděl Douděru a Provoda dva dny po Lille na tréninku, ještě se nemohli pořádně rozběhnout. Čekali jsme na dopoledne. Tím, že nás čeká repre pauza, nebylo se na co šetřit. Navíc jsme nehráli o víkendu s Boleslaví, hráči pak regenerují rychleji. Necestovali jsme. Proto jsme udělali jen pár změn, třeba u Holeše, který nebyl k dispozici zdravotně.“

Musí Matěj Jurásek přidat?

„Musí. A ví to. I proto hrál v základu. Není úplně zdravý, v tréninku dopadl v plném běhu na rameno, ale cítil se dobře a chtěl hrát. Hrozně mu chybí letní příprava, je to škoda, protože měl fakt dobrou nadstavbu. Je hodně pozitivně nastavený na tvrdou práci, i tu bez míče.“