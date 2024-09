Hrubé chyby, zuří komise rozhodčích. Budou tresty, na ráně Orel a Machálek

Měl to být horký ročník. A začátek sezony to bezezbytku potvrzuje. Po několika kolech s diskutabilními vstupy videoasistentů se o víkendu rozsypal pytel s hrubkami rozhodčích i VAR. A komise rozhodčích už s chybami ztratila trpělivost. V rázném komuniké oznámila, že přešlapy budou mít vliv na obsazení rozhodčích v dalších utkáních. Stopky se nejspíš budou týkat třeba Pavla Orla nebo Jana Machálka, kteří chybovali v Edenu, respektive v Jihlavě.

Právě zápas Slavie s Pardubicemi přinesl z pohledu sudích nejvíce přešlapů. Hlavní arbitr Pavel Orel podle komise rozhodčích chyboval hned v úvodu, kdy faul při úniku Tomáše Chorého nepotrestal červenou kartou. Tu by VAR stejně zrušil kvůli ofsajdu, nicméně za faul mělo přijít přímé vyloučení.

Takto se jednalo o poměrně prapodivný kočkopes, kdy VAR Tomáš Kocourek ve výsledku rušil žlutou kartu. Byť komise tento vstup posvětila. „VAR intervenoval, protože to dle jeho názoru bylo zmaření zjevné brankové možnosti a měla být udělena červená karta. Při přezkumu VAR současně zjistil, že se jednalo o ofsajd a proto červená karta nebyla udělena a byla zrušena i žlutá karta. Rozhodčí v tomto případě chyboval, měl udělit červenou kartu přímo na hrací ploše, VAR by ji pro předcházející ofsajd zrušil,“ uvedla KR.

Z pohledu Orla se tak jedná o zmařenou příležitost. Rozhodčí dostal druhou šanci poté, co ho komise nemilosrdně vyřadila z listiny profesionálních sudích po ostudném dýchánku na evropském výjezdu. Rok nepískal mezi elitou, kvůli zvýšení konkurence ho ale vedení arbitrů vrátilo do první ligy. Před týdnem pískal na Letné, teď v Edenu.

Duel na Slavii ale hrubě nezvládl, a tak ho zřejmě čeká delší trest. „Rozhodčí, asistenti a VAR, kteří v utkáních hrubě chybovali, nepodali uspokojivý výkon a bude to mít vliv na jejich obsazení v dalších utkáních,“ uvedla naštvaná komise v komuniké.

Prohlášení komise bylo výjimečné ještě v jedné věci. Vůbec poprvé vydalo vedení sudích od nástupu Libora Kovaříka do funkce šéfa KR na vlastní popud veřejné stanovisko i k situacím, které si novináři ani nevyžádali k okomentování. To jen podtrhuje vážnost situace. Komise si evidentně vzala za cíl razantně zakročit vůči chybám. A to především zkušených sudích, kteří ve fotbalovém prostředí fungovali i léta před nástupem Příhodovy či Kovaříkovy komise.

Týká se to třech situací. Patří mezi ně i další moment z Orlova duelu v Edenu. Z nepochopitelného důvodu neudělil rovnou červenou kartu Filipu Prebslovi, který jako poslední hráč zastavil pronikajícího Štěpána Míška. Učinil tak až po přezkumu na obrazovce. „Rozhodčí původně udělil chybně žlutou kartu, přestože se jednalo o zřejmou situaci, kterou měl vyřešit sám na hrací ploše,“ prohlásila komise.

Naopak červená karta, po které volal Jindřich Trpišovský, za tvrdý skluz Ludvinka na Provoda, přijít podle KR neměla. „Rozhodčí správně udělil žlutou kartu. Hráč ve snaze hrát míčem bezohledně zasáhl podrážkou nárt soupeře, který měl nohu nad zemí. Pokud by zasáhl nohu soupeře napřímo nebo jeho stojnou nohu, jednalo by se o surovou hru a rozhodčí by udělil červenou kartu,“ vysvětlila správnost verdiktu Komise.

Stejně jako Orlovi vyčetl Kovaříkův tým chyby i hlavnímu sudímu Ondřeji Pechancovi a VAR Stanislavu Volkovi. V Liberci měli udělit červenou kartu Azizi Kayondovi, který se zoufale snažil zastavit Erika Jirku.

„V 87. minutě utkání rozhodčí chybně nevyloučil hráče domácího družstva č. 27 (Kayonda) za zmaření zjevné brankové možnosti držením soupeře. Ponechaná výhoda ve hře neměla předpokládaný účinek, proto se rozhodčí měl k přestupku vrátit a nařídit přímý volný kop pro hostující družstvo a udělit červenou kartu. Rozhodčí i VAR v tomto případě hrubě chybovali,“ prohlásila komise.

Kromě toho měl rozhodcovský tým písknout penaltu Liberci za ruku Cadua. V reálu to mohlo vypadat, že si brazilský hráč kopl míč do ruky, nicméně balon jen lehce tečoval a míč se ve skutečnosti odrazil od země.

SESTŘIH: Liberec - Plzeň 1:1. Tvrdoňova hrubka, Vydra zachránil remízu Video se připravuje ...

„Rozhodčí chybně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo za hru rukou hráče hostujícího družstva č. 22 (Cadua). Ruka hráče byla zjevně od těla v úrovni ramene v nepřirozené poloze. Před hraním rukou tento hráč lehce tečoval míč nohou, nedošlo však k výrazné změně směru míče. Z tohoto důvodu se jedná o přestupek. Rozhodčí i VAR v tomto případě hrubě chybovali,“ stojí v komuniké.

Veřejného komentáře se dočkala i situace z druhé ligy. Žižkov podle komise právem poukazoval na to, že mu byl sudím Janem Machálkem a asistentem Janem Dohnálkem upřen regulérní gól.

„V 83. minutě utkání rozhodčí chybně neuznal regulérní branku hostujícího družstva. Po střele hráče hostujícího družstva míč překročil celým svým objemem brankovou čáru v prostoru branky. Rozhodčí ve spolupráci s asistentem hrubě chybovali,“ píše KR.