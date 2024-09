Ewe, směj se! Krejčí vzpomíná, jak v Pardubicích nakopl Brazilce

Pod žádným jiným českým trenérem nehrál Ewerton déle. Jiří Krejčí, bývalý (a legendární) kouč Pardubic, vedl Brazilce půl sezony ve druhé lize a celý ročník mezi elitou. Tehdy psychicky zlomenému technikovi, který paběrkoval v ČFL, pomohl nakopnout kariéru a odrazit se do velkých klubů k velkým penězům. „Těší mě, že máme nadstandardní vztah,“ vzpomíná Krejčí, který by Ewertona rád viděl v Nizozemsku či Španělsku. „A neztratil by se ani ve Spartě,“ dodává.