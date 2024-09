Liga očima fanoušků: Honzo, díky! Kliment by se hodil. Žehnám pauze

Video se připravuje ... Toto video je zdarma dostupné pro registrované. Registrovat Už mám registraci. Přihlásit se České fotbalové kluby, kterým se podařilo proniknout do základních skupin evropských pohárů, se dozvěděly své soupeře. Minimálně pro řadu fanoušků Slavie musel být los zajímavější než „povinná“ výhra nad Pardubicemi. Sparta se musela po dvou letech rozloučit s kanonýrem Janem Kuchtou, ale také mohla oslavit tři body z Hradce Králové. Největší radost Bohemians přináší pro změnu reprezentační přestávka. V článku iSport.cz si projděte, jak příznivci vybraných klubů vnímali uplynulý týden.

BOHEMIANS PRAHA 1905 Nikdo to nevezme na sebe! Venku třicet stupňů a na nebi ani mráček, zkrátka poslední prázdninová sobota jako malovaná. Můžeš vzít rodinu k vodě nebo jet na kolo, ale to ne. Ty se raději sebereš a jedeš s partou stejných šílenců na fotbal. Respektive doufáš, že uvidíš fotbal. Sestava tě sice trochu zaskočí, ale co, určitě je v tom plán. Tvůj tým má všechny karty v ruce, kromě bilance posledních let, ta se však dá elegantně prolomit. Stačí dát gól, a máš velkou naději, že to bude stačit. Jenže abys ho dal, musíš vystřelit na bránu a to byla neřešitelná rovnice. Někdo se nepotká s formou, hraje mimo svou pozici nebo v horku fyzicky zvadne – to všechno lze pochopit. Co ale považuji za nepochopitelné? Když se nenajde jedna jediná osobnost, která by to vzala na sebe. Zkusit kličku, vystřelit ze střední vzdálenosti, alespoň trochu to strhnout. Ne, nic. Zůstalo u platonického tlaku v podobě drtivého držení míče, obehrávání šestnáctky a neumění kopnout centr. No jo, ty vlastně nemáš krajní hráče… a to už se opět točíme v kruhu. Žehnám repre pauze, musím to vstřebat. Klokani bojují! VÍT LUKEŠ. 32 let, živnostník

BANÍK OSTRAVA Kliment by se hodil, Prekop nám strašně chybí Zápas v Olomouci byl jednou z ozdob nynějšího ročníku Chance Ligy. Jak na hřišti, tak v hledišti, hlavně teda díky Chacharům. Remíza z Hané není úplně špatná, ale dohromady s plichtou v Karviné jsou dva body ze dvou utkání venku málo. Jakmile jsme na Sigmě stáhli ze hřiště Šína a Tanka, naše ofenzíva šla rapidně dolů. Střídání nám vůbec nevyšlo… Po sedmi kolech celkově shrnuto: ve vyhnanství dobré, venku výsledky slabé. Střed zálohy ve složení Boula – Rigo – Šín (plus Ewerton k nim) patří mezi nejlepší v lize, stopeři odvádějí spolehlivé výkony, a tak nás trápí koncovka. Strašně nám chybí distancovaný Prekop. Agresivní, až zákeřný olomoucký Kliment by se nám hodil. Ostatně je pro mě šokem, že zápas dohrál bez červené karty (o žluté se ani nebavím). Chance liga fanoušky táhne a baví, a tak se asi nejen mně zdá, že její největší slabinou jsou rozhodčí v kombinaci s ohýbatelným VARem. A to zdaleka nejsme před koncem sezony… Pryč z vyhnanství, zpátky na Bazaly! DAVID LIVEČ. 43 let, vedoucí prodeje

VIKTORIA PLZEŇ Posily obstály. Zázrak: Vydra dal gól! Před pauzou jsme se vypravili do Liberce. Nový majitel, nový trenér, ale stále soupeř, na kterého se nám poslední dobou moc nedaří. Hrát v neděli od osmi večer je pro hráče v tomhle vedru, kdy i mouchy chodí pěšky a slepice snáší vejce natvrdo, docela dobré. Pro fanoušky hostů vražda, vzhledem ke vzdálenosti. V Evropě máme svoje jisté, u nás to bude boj. Ukázal nám to už tento zápas, Liberec byl běhavý. Naše dvě nové posily nezklamaly. Stoper Markovič zřejmě Hranáče nahradí a útočník Adu si musí ještě vybrousit mušku. Jo a Tvrdoň… Gól blbec. Ale já ho hanět nebudu. To se prostě stane každému. Zápas se musel líbit, šance byly na obou stranách a remíza tomu slušela. Hlavně se stal zázrak a zazdívač Vydra dal branku! Tak snad se už odšpuntoval a bude mu to tam padat. Poléčíme šrámy, dobijeme baterky a hurá dál. Ještě to bude zajímavé. Čest královně Viktorce, kdy už se konečně dočkám zápasu bez VARu? KOVI. 56 let, koordinátor distribuce

SLAVIA PRAHA Zajímavý los. Postup je v naší moci Ligový zápas proti Pardubicím nepřinesl nic moc pozoruhodného. Povinná výhra proti soupeři ze dna tabulky přišla, kanonáda, která by pomohla postrčit skóre výrazně výš, nikoliv. A to hlavně proto, že nepozornost při vlastním autovém vhazování vedla k vyloučení Prebsla, a v oslabení se tým přirozeně více soustředil na kontrolu hry než na snahu o střílení dalších branek. Nejzajímavější událostí se tak stal los ligové fáze Evropské ligy a následný rozpis zápasů. Slavia dle mého názoru může být s losem spokojená. Potká atraktivní soupeře z osmi různých zemí a měla by pomýšlet minimálně na postup do vyřazovací části. Když se zadaří, tak možná i na nejlepší osmičku, která půjde přímo do osmifinále. První zápas na hřišti Ludogorce by měl hodně napovědět, jak se Slavii bude dařit. Papírově je to jeden z těch lehčích soupeřů, zvlášť když jej budou následovat Ajax doma a Bilbao s Frankfurtem venku. Na Slavii v novém formátu Evropské ligy se opravdu těším. ONDŘEJ KREML. 41 let, vědecký pracovník