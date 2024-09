Sparťan jak poleno, pro soupeře veš v kožichu. Wiesner a LM jako výzva

Fanoušci úřadujícího mistra mu někdy nemohou přijít na jméno. „Přišlo mi, že nejhorší to měl po Galatasarayi, kde nedal velkou šanci. To se na něj valilo hodně,“ říká o Tomáši Wiesnerovi v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Šťastný. Jenže sparťanský odchovanec má i nesporné fotbalové kvality – jen se o nich někdy moc nemluví. „Pozor, Wiesner je velice dobrý hráč. Za Spartu toho ze současného kádru nikdo neodkopal víc, je to odchovanec, sparťan jak poleno. Má dynamiku, skvělou přihrávku – a pro soupeře je svou nechutností jako taková veš v kožichu. Ligu mistrů si jednoznačně zaslouží,“ míní Jiří Fejgl.