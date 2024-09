Malér pro Spartu, řeší zraněné: Ryneš na pár dní mimo, Kairinen nejistý

Někteří fanoušci - ti kluboví - reprezentační zápasy nemohou vystát. Důvod je jasný. Co když se nám zraní naši tahouni? Ti sparťanští jsou nyní hodně na trní, zprávy z národních mužstev Česka i Finska, která vstoupila do Ligy národů, hovoří o problémech pro Matěje Ryneše a Kaana Kairinena. První se sice odpojí od týmu, ale měl by být v řádu dní v pořádku, stav druhého je nejistý.