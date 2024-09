Unikátní sonda: jak se točí miliony v první lize. Kdo je top, a kdo trop?

Za hranicemi se roztáčejí vícemístné sumy. Ale i ty desítky či stovky milionů, které procházejí účty českých prvoligových klubů, stojí za pozornost. Bilance jednotlivých značek dobře ukazuje, na jak pevných nohách stojí. Které a kdy jsou v zisku, nebo za sebou naopak táhnou (obří) ztráty? Kolik vydělají na přestupech, reklamě či vstupném? Na kolik je vyjdou náklady na hráče a trenéry? Server iSport.cz a deník Sport přinášejí v rámci seriálu Peníze v lize nejrozsáhlejší sondu do klubového finančního zázemí za posledních šest let ( odskočeným pražským „S“ byl věnován speciální díl>>> ). A to včetně nováčka Dukly, jenž za sebou táhne druholigovou minulost. A nechybí ani tradiční účastník elitní soutěže Zlín. Podívejte se na klíčová ekonomická data s komentáři, které se týkají vašeho oblíbeného klubu nebo jeho konkurentů.

Viktoria Plzeň

Superúspěšný klub, který ale ekonomicky ještě nedávno balancoval na hraně propasti. Tenhle rozpor provází čtrnáctileté tažení Plzně. Podle účetních čísel byla ještě loni fotbalovým podnikem s velkou mírou rizikovosti, záporným vlastním kapitálem -73 milionů korun a více než 40 miliony krátkodobých závazků po lhůtě splatnosti. Viktorii dohnal způsob, jakým hospodařila. Zkraje roku 2021 ji opustil tehdejší majitel Tomáš Paclík, který klub jedenáct let před tím zachránil, ale nedával do něho peníze ze svého. Musel ho převzít generální manažer Adolf Šádek a za cenu půjček bojovat o jeho budoucnost. Či spíše přítomnost. Konkrétně s tím, že se poměr mezi plzeňskými aktivy a pasivy dostal do mínusu, v roce 2022 dokonce až na rekordní kótu -200 milionů korun.

Ekonomika Viktorie měla jasné konstanty: jestliže se těší z výrazného zisku jako po sezoně 2022/23 (127,6 milionu) střídající tři ztrátové, pomohla si postupem do Champions League. Odměny pramenící ze zahraničních soutěží totiž Plzni vygenerovaly královských 502,1 milionu korun (zatímco v předchozím období pouhých 30,1 milionu). Podobně tomu bylo v účetním období za ročník 2018/19, kdy její hospodaření skončilo v nejvyšším plusu 245 milionů – od UEFA inkasovala rekordních 801,7 milionu. Vedle toho přicházely příjmy z prodejů hráčů. To, co klub vydělal, ovšem znovu rozpustil.

Viktoria se při tom nemohla spolehnout na mecenášský přístup Daniela Křetínského jako Sparta. Ironií osudu právě úvěr od letenského bosse, byť poté krvavě splácený, Paclíkovi umožnil velký rozjezd na západě Čech. Šádkovi zase vypomohl konkurent i dobrý známý z Baníku Václav Brabec, ale také další bossové, kteří počkali se splacením závazků. Projevilo se i to, že Šádek je klíčová těžká váha v českém (ligovém) fotbale. Byla to divoká jízda na tygrovi.

Šádek hrál all in – a vyšlo mu to. Díky příjmům z Evropy a vstupu švýcarského a rakouského kapitálu, konkrétně investorů Martina Dellenbacha a Raphaela Landthalera loni v červenci. Byť to neznamená příchod bohatých strýčků s filantropickými sklony. „Už se neprobouzím s tím, že mám někde sekeru deset milionů eur. Jen ze spaní křičím německy,“ glosoval to Šádek zcela ve svém stylu. „Jsme stabilní. Máme jasné finanční linie a nejsme pod žádným tlakem. Přežijeme, když se nedostaneme do Ligy mistrů, Evropské ligy,“ ujistil Dellenbach. „Ale je tady potenciál, abychom tam střednědobě vždy hráli,“ dodal.

Pokud jde o „mimopohárové“ příjmy, druhým nejvydatnějším zdrojem za sezonu 2022/23 byla sportovní činnost včetně vstupného, tedy 116,8 milionu, dále pak reklama, která přinesla 111,5 milionu. Sumu, která padne na hráče a realizační tým, Plzeň v účetní uzávěrce nezveřejňuje. Kvalifikovaný odhad zní 250, v případě vyšších příjmů 300 milionů. Osobní náklady na 22 zaměstnanců činily 24,2 milionu. Zisk 127,6 milionu byl převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let.

Majstrštykem, který se promítne do hospodářského výsledku v minulé i nynější sezoně, jsou pohárové úspěchy: tažení až do čtvrtfinále Konferenční ligy vyneslo přinejmenším 248 milionů, v probíhajícím ročníku mají v Plzni díky postupu do hlavní fáze Evropské ligy jistých už 118 milionů. A také je tu přestupová politika, která i zásluhou posledního přestupu Robina Hranáče vynesla za poslední půlrok zhruba 400 milionů korun.

Teď je hlavně v klubu udržet...

Vybrané výnosy Viktorie Plzeň (2022/23)

Odměny ze soutěží (z domácích/mezinárodních)

518 milionů (15,9/502,1)

Sportovní činnost vč. vstupného

116,8 milionu

Reklama

111,5 milionu

Náklady na hráče a realizační tým (odhad)

250 milionů