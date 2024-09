Footcast: Reprezentační dozvuky, Lingr v základu a Šulc s Rrahmanim dají gól

„Nálada okolo reprezentace ve spojení s fanoušky není úplně dobrá, spíš je špatná. Vyjádření hráčů po zápase s Ukrajinou, i když to teď takhle mohou cítit, rozhodně nevybízí k přirozené podpoře. Bral bych tento zápas, jako první krok k tomu, jak by se měl národní tým prezentovat. Odhodlání, nasazení a bojovnost jsou základní stavební kameny a k nim dosadit hráče s pravidelním vytížením. Nároďák není jen o aktuálních výsledcích, ale o dlouhodobém fungování i mimo zápasy. Co se týká hráčů, tak zápas s Ukrajinou zvládli velmi dobře pod velkým tlakem všichni. Hlavně do prvního gólu, kdy bylo vidět, že hráči mají v hlavě totožný plán a dokázali ho naplňovat,“ řekl Jakub Podaný.

Martin Vait se pozastavil nad fungováním českého národního týmu vůči fanouškům v mezidobí od EURA 2024 do Ligy národů a zarazil ho také ticketing na duel s Ukrajinou.

Poté došlo na prognózy k 8. kolu české nejvyšší fotbalové soutěže. Nejvíc prostoru dostal duel Baníku se Slavií. Řešila se aktuální forma ostravského celku. Kdo začne na hrotu útoku při absenci vykartovaného Erika Prekopa a jak bude na hřišti kouzlit Ewerton, který může hrát poprvé proti Slavii od jeho prodeje do Baníku. U Slavie se rozebralo rozestavení sešívaných, jestli se v základu objeví staronová posila Ondřej Lingr a jakou pozici na hřišti dostane.

Nikdo z protagonistů 8.dílu Footcast Preview nepochyboval o tom, že by měli favorité ztrácet body. Za Plzeň bude znovu úřadovat Pavel Šulc, který zatím nasbíral v iSport Fantasy 30 bodů a další přidá proti Teplicím.

Sparta doma porazí Karvinou a znovu o sobě dá vědět nejdražší posila v historii letenského celku Albion Rrahmani. Kouč Lars Friis bude muset řešit hádanku koho postaví na pozici levého wingbacka při zranění Matěje Ryneše. Varianty jsou Tomáš Wiesner, Martin Suchomel, Jaroslav Zelený nebo Jakub Pešek.

Premiéra Footcast Preview poběží dnes od 20.00 na O2 TV Fotbal. Kdo ji nestihne, může pak 8.díl sledovat také ve 22.00 na O2 TV Sport.