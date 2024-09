Čas pro Haraslína a Kairinena. Otázky kolem Brna i nedoceněný Jurečka

Středa 18. září, Liga mistrů po devatenácti letech zpátky na Letné! „Shodli jsme se na tom, že nejvíc se těšíme na to, jak si proti TOP evropským týmům povede Lukáš Haraslín,“ říkají v novém díle podcastu Liga naruby redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl a Pavel Šťastný. „Jeho vliv na Spartu po odchodech Krejčího a Kuchty vzrostl a on je hráč, který opravdu touží předvést se v každém zápase. Má na hru velký vliv a jeviště je teď jeho,“ je na výkony slovenského rychlíka zvědavý Fejgl.

Ten přidává ještě jedno jméno: „Kaan Kairinen. Za tu dobu, co je tady, se z něj stala mašina, přestože pohybově na tom kdysi nebyl dobře. Když do Sparty přišel, říkal jsem si, že to je takový druhý Pavel Hrováth,“ vzpomíná s úsměvem Fejgl.

