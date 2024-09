SESTŘIH: Boleslav - Slavia 0:2. Sešívaní v čele ligy! Znovu zářil Diouf

Mojmír Chytil slaví branku do sítě Boleslavi • ČTK / Petrášek Radek

Ondřej Lingr poprvé na hřišti od návratu do Slavie • Pavel Mazáč / Sport

V dohrávce 6. kola zavítali hráči Slavie do nedaleké Mladé Boleslavi. Že se jim proti týmu z města automobilů dlouhodobě daří, potvrdili v prvním poločase svými góly Chytil a Diouf. Pro senegalského obránce to byl už čtvrtý ligový zásah. Po změně stran „sešívaní“ výsledek 2:0 s přehledem kontrolovali a došli si pro další vítězství s čistým kontem. To je navíc po sedmi odehraných kolech posouvá na čelo Chance Ligy.