Liga očima fanoušků: Kdo posílal Šulce do Domažlic? Friis mění geny Sparty

Video se připravuje ... Chance Liga má za sebou reprezentační pauzu i odložené kolo kvůli povodním, po dvou dohrávkách se teď program už zase rozbíhá naplno. Slavia i Plzeň úterní duely zvládly, teď se v sobotním šlágru střetnou spolu. Pozitivní atmosféra vládne i na Letné, Sparta vstoupila do Ligy mistrů s přehledem. Jaká je aktuální nálada v táborech fanoušků předních českých klubů? Projděte si tradiční sloupky.

SPARTA PRAHA Trenér mění sparťanské geny Proti Salcburku jsem byl očitým svědkem opravdu výborného výkonu, který nás zvedal ze sedadel a vyzýval ke sborovým zpěvům. Pokud mám začít od obrany, zvládli ji všichni bez větší chyby, která by umožnila soupeři alespoň platonicky ohrozit našeho brankaře. Jedna střela za celý zápas je opravdu mizerným vysvědčením protivníka. Technická hra s převahou držení míče 2:1 mu byla k ničemu. Rychlý gól nás uklidnil, a začali jsme praktikovat hru, kterou se nám snaží trenér Friis vštípit do genů. Tedy, že hrát se dá s každým, ale základ je aktivní obrana. Že jiný přístup může na takové úrovni vyústit jedině v prohru, přinejhorším v debakl. To jsme už zažili a je skvělé, že jsme si z toho vzali poučení. Chraňbůh, že bychom si mysleli, že porazíme každého. Evropská špička je někde úplně jinde, než byl Salcburk. Ale start se nám víc než vydařil a týmu, který sbírá talenty po celém světě, jsme přibalili na cestu domů tři kousky. Nepřeháním, když řeknu, že jich mohlo být i víc. S třemi body v kapse a také nějakou korunou na účtu se nám kráčí lépe. MILOŠ KOLÁŘ. 73 let, fotbalový důchodce PRVNÍ DOJEM: Návrat do Ligy mistrů? Dominance! Friis připravil Spartu neskutečně Video se připravuje ...

SLAVIA PRAHA Je čas se ukázat. Vykročme za titulem! Ligová fotbalová asociace udělala – údajně navzdory snaze zástupců některých klubů – správné rozhodnutí, když odložila celé minulé kolo. Hrát fotbal, zatímco tisícům lidí voda zaplavuje domy, by bylo krajně nevhodné. Slavii tak výjezd do Ostravy čeká nejspíš až v prosinci. V úterý alespoň dostala šanci dorovnat počet odehraných zápasů s ostatními, v Mladé Boleslavi předvedla výborný výkon, zaslouženě zvítězila a je poprvé v čele tabulky. Pozornost už se ale upíná k prvnímu domácímu vrcholu podzimu. Do Edenu přijede Plzeň a Slavia jí má rozhodně co vracet. Jakkoli podzimní výkony Viktorie naprosto respektuji a mám za to, že Pavel Šulc je nejlepším hráčem ligy, zápas bude především o Slavii. Je čas ukázat, že to s útokem na titul myslí vážně. Opakování bezkrevných výkonů z loňského podzimu či jarního zápasu na západě Čech nemůže připadat v úvahu. V Edenu se před silou Slavie sklonily Royale Union i Lille. Není důvod mít přehnaný respekt z Plzně. Ukažme sílu, sebevědomí a odhodlání a vítězstvím udělejme důležitý krok k titulu! ONDŘEJ KREML. 41 let, vědecký pracovník SESTŘIH: Mladá Boleslav – Slavia 0:2. Sešívaní jdou do čela ligy! Znovu zářil Diouf Video se připravuje ...

VIKTORIA PLZEŇ Kdo posílal Šulce do Domažlic?! Po repre pauze jsme na fotbal v sobotu nešli. Větru a dešti neporučíš a všichni, kteří v centru dění zachraňovali životy své i cizí, mají můj obrovský respekt. Čekala nás tedy až úterní dohrávka. Počasí se už umoudřilo a mohlo se hrát. Sestava byla klasická, nebyl to anglický týden, ty nás teprve čekají. Návštěva se nedostavila bůhvíjaká, asi se čeká na lepší soupeře, ale spíš mají lidé jiné starosti. Bylo důležité, že jsme to zvládli a těch Pražáků se držíme jako klíště. Olomouc hrála klasiku, docela kousala, ale... Když máš Šulce, máš prostě body. Teda, co ten kluk si dovolí, to fakt žasnu. A ti, kteří ho předloni posílali do Domažlic, ať si drbou hlavu. Pokud k tomu ostatní přidají spolehlivé výkony, bývá úspěch zaručen. V sobotu první zkouška a ve čtvrtek další. Jsem na to zvědavý a těším se. Zatím je to dobrý. Čest královně Viktorce! KOVI. 56 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Plzeň – Olomouc 2:1. Výhru Viktorie řídil Šulc, Juliš nuceně střídal Video se připravuje ...

BANÍK OSTRAVA Proč zapomněli na Šína?! Díky do Plzně Po třech týdnech se opět rozjede liga. Nejprve byla repre pauza, kde nás potěšilo povolání brankáře Jakuba Markoviče do seniorské reprezentace. Co ovšem považuji za naprosto nepochopitelné je opomenutí Matěje Šína, který v lize každým zápasem roste, do nominace U21. Možná proto jednadvacítka pod Suchopárkovým vedením taky tak vypadá… Jediné pozitivum je, že Baník (Šín) odmítl účast v repre do dvaceti let, a hráč se připravoval s mančaftem na ligu. Minulý víkend se nehrálo kvůli povodním. Vypořádat se lidem s katastrofou, která postihla nejvíce právě náš, Moravskoslezský kraj, pomáhají nejen chachaři s klubem, ale přispěli také fanoušci Plzně, jimž tímto děkujeme. Věřím, že jsme v dlouhé pauze správně dobili baterky a z Teplic dovezeme všechny body. Jiný než tříbodový zisk bude neúspěchem. Dost bylo remíz, a abychom se pevně chytili čtvrtého místa v tabulce, je třeba vyhrát. Kvalitu kádru na to jednoznačně máme. Pryč z vyhnanství, zpátky na Bazaly! DAVID LIVEČ. 43 let, vedoucí prodeje Matěj Šín slaví branku do sítě Sigmy • Foto ČTK / Peřina Luděk