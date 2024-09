Aplaus pro Chorého v Edenu: klid při penaltě, zvláštní oslava i světlice

Tomáš Chorý naskočil poprvé za Slavii proti Plzni, hostující kotel přivítal svého bývalého oblíbence nekompromisním choreem. „Kasičko má nenasytná,“ nachystali fanoušci nápis pod Chorého podobiznu, která na začátku utkání vlála v hostujícím sektoru.

Reprezentační forvard se od prvních minut koncentroval hlavně na zápas. „Dokážu se přepnout,“ říkal v nedávném rozhovoru, co s ním udělá pikantní duel.

Chorého bylo plné hřiště, jako vždy hrál důrazně, na samé hranici rizika. Na samém začátku zápasu padl ve vápně po souboji se Sampsonem Dwehem, sudí Dalibor Černý situaci pustil. Zásah VAR při podobném momentu nepřicházel v úvahu a penalta se nekopala.

Podle svých zvyklostí tvrdě dohrával každý souboj. Naložil Mariánu Tvrdoňovi, který váhal s rozehrávkou po malé domů, za zdviženou ruku směrem ke gólmanově tváři klidně mohla přijít žlutá. Na zemi zůstal ležet v jiném souboji Lukáš Červ, který si vytáhlého útočníka překvapivě hlídal při rohových kopech. V jedné situaci se poškorpil i s Milanem Havlem, s nímž ještě nedávno patřil do plzeňského „tvrdého jádra.“

Proměnil penaltu

Chorý ustál nejtěžší moment na konci prvního poločasu. Slavia kopala penaltu, útočník se rozhodl vzít důležitou a náročnou situaci na sebe. Míč nejdřív držel v rukách Christos Zafeiris, šlo ale zřejmě o nachystanou kamufláž. K bílému puntíku po chvilkovém prostoji už kráčel nejsledovanější muž sobotního večera.

V důležité chvíli zachoval klid, penaltu suverénně proměnil a zvýšil pro Slavii na 2:0. „Byl jsem trošku nervózní, jestli ji promění, ale dal to krásně. Klobouk dolů před ním, že dal gól. Je to vysoký útočník, nikdo nechce hrát proti němu, jsme rádi, že se mu daří, je tady s námi a my mu pomáháme,“ chválil jednoho z hrdinů zápasu kapitán Slavie Jan Bořil.

Po první brance proti bývalému klubu neslavil vůbec euforicky, spíš trochu zvláštně. Schován mezi slávistickými parťáky přeskočil reklamní banner a vychutnával si ryk za Tvrdoňovou brankou.

Chorý nedaleko plzeňského sektoru lehce zapumpoval, ale nenapodobil Michaela Krmenčíka, který západočeské fanoušky v památném mači vysloveně dráždil a provokoval. Chvíli poté z plzeňského kotle přistála na trávníku světlice, nedaleko místa, kde se pohyboval právě Chorý.

Útočník se v utkání dostal i k dalším zakončením, na začátku druhé půle ho vychytal střídající Martin Jedlička. Celkově odehrál velmi dobré utkání a jen potvrdil tezi Jindřicha Trpišovského, který několikrát zmínil, že v těžkých zápasech je vždycky lepší mít Chorého na své straně, nikoliv proti sobě.

Když opouštěl trávník v 75. minutě, vyslechl si ze zaplněných ochozů asi nejsilnější aplaus od svého letního příchodu do Slavie. Zněl mu možná zvláštně, nicméně odmakaným zápasem proti bývalému zaměstnavateli udělal další výrazný krok k tomu, aby si fanoušky v Edenu získal na svou stranu.

„Tomáš má dost zkušeností, určitě to pro něj nebylo jednoduchý, Klubu něco odvedl, má k němu nějaký vztah. Ale kluci jsou profíci, nesměj koukat lalevo, napravo, Byl skvěle nastavený, chtěl vbych vyzdvihnout i jeho běžecký výkon. Byl dobře nastavený, v týdnu jsem vnímal jeho koncentraci. Hodně nám pomohl, zapadl do týmu a zvládl to velice dobře,“ ocenil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.