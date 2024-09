Kdo je Griger? „Náhodnou“ posilu našel analytik, epesní trefa proti Slovácku

Po dvaceti minutách se zvedl z lavice, šel na to klasicky: pár dřepů a do hry. Jenže Adam Griger, dvacetiletý Slovák, který je v Hradci Králové, jak se říká, týden i s cestou, ihned zaujal. Technika, pohyb, sebevědomí zhmotnělé do epesního gólu. Útočník z druholigové španělské Granady, kde se v sezoně nedostal na plac, přispěl k demolici Slovácka 3:0 poutavým výkonem. I když přišel jako neznámé jméno.

Ano, je v kádru slovenské jedenadvacítky, ano, stoper Slovácka Ondřej Kukučka se s ním potkal při střetu mládežnických reprezentací. Přesto trenér hostů Roman West přiznal: „Chystali jsme se na jiné hráče.“

Je to logické, v útoku „votroků“ nastoupila protřelá trojka Václav Pilař, Adam Vlkanova, Ondřej Mihálik. Jenže ten třetí, ještě na jaře hráč klubu z Uherského Hradiště, se po dvaceti minutách po srážce s gólmanem Milanem Hečou zranil, kotník se mu zle prohnul a musel střídat.

David Horejš ukázal na Adama Grigera, byť měl na střídačce Matěje Koubka či Lukáše Juliše, kteří mohou na hrotu naskočit. „Adam vypadal v tréninku velmi dobře,“ vysvětlil hradecký kouč, co ho přesvědčilo. Přitom podle prvotních vyjádření se zdálo, že dvacetiletá posila tradičně dostane čas na adaptaci.

Nebylo to nutné, Horejš vsadil na podobnost Danielu Vašulínovi, jenž v létě odešel do Plzně. Podobné typy má v sestavě rád, 194 centimetrů měřící Griger ihned ukázal, že může na dlouhána předchůdce navázat. „Zaujala mě na něm pohybová kultura i sebevědomí,“ objasnil trenér.

Obě vlastnosti předvedl blonďák při gólu na 2:0. Po chybě hostů vylétl vpřed, v rychlosti udělal kličku matadorovi Stanislavu Hofmannovi a míč uklidil pravou nohou. „On nedával v minulých sezonách góly, ale je to mladý kluk, ročník 2004 stejně jako Dan Samek,“ porovnal forvarda se záložníkem, který do Hradce přišel z italského Lecce (tam přestoupil ze Slavie a hrál v juniorce) a proti Slovácku podal nejlepší výkon v dresu, v němž vyrůstal.

Také Griger prošel cizinou, vedle Granady působil také v Rakousku a Itálii. „Do života jim to dá hrozně moc, osamostatní se, jsou jiní. Jsou to kluci, kteří pracují, ví, co je konkurence,“ chválil Horejš.

„Dalo mi to veľa… Určitě po té herní stránce, ale hlavně po mentální. V Granadě jsem měl těžké období, nebylo to lehké. Zocelilo mě to. Navíc tady cítím podporu - i to mi dává sebevědomí,“ přihodil sám Griger.

Hradec v něj vskutku věří. I když ho sehnal tak nějak náhodně. Po Vašulínově odchodu se pořád rozhlížel po útočnících, ale nabídka ambiciózní mančaft neuspokojovala. Až jednou analytik Filip Pražák dostal avízo na Grigera. Nastudoval ho a vyrazil za šéfem. „Fíla říkal: Pořád sháníme devítku?“ usmíval se Horejš.

Pak datový specialista předhodil jemu i dalším členům trenérského štábu mladíka ze Slovenska. Ten zaujal. „Koukli jsme na něj a předali informaci sportovnímu ředitel. Jirka Sabou se do toho rychle obul,“ popsal kouč, jak proběhla blesková akce.

„Agent mi zavolal o deváté ráno před tréninkem, že by byla taková možnost. Po něm už mi říkal, že je to skoro na spadnutí. Dohodli jsme se na podmínkách, kluby mezi sebou v průběhu dne. Další už jsem cestoval sem. Jasno jsem měl hned,“ prozradil Griger.

Výsledkem je hostování pro tento ročník plus opce na případný přestup.