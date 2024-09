SESTŘIH: Dynamo - Sparta 0:2. Letenští srazili Straku: „Jsou jinde“

Ne, v tomhle zápase se nečekaly jakékoli pochybnosti. A také se nekonaly. Sparta sice před pár lety utkání, v nichž cítila „povinnost“ vyhrát, občas nezvládala, jenže v posledních dvou letech je na jiném levelu.

„Pamatuju si to dobře, ale dnes jsme sebevědomější,“ ocenil záložník Lukáš Sadílek. Na jihu se to ukázalo. Co rozhodlo? Zejména první čtvrthodina. Sparta spustila kulometnou palbu, zahnala domácí do zákopů. Jak kdysi řekl Tomáš Bernady, tehdejší brankář Petržalky (dnes vedoucí mužstva Baníku), po zápase na Barceloně v Lize mistrů: „Poločas se hrál v našem vápně.“

Tady to bylo podobné, jen úsek nebyl tak dlouhý. Po pěti minutách měla Sparta zapsanou jednu šanci, tři rohy, za následující dvě přidala další páreček kopů od praporku. „Nedivím se tomu respektu. Je to velký mančaft, dokazuje to v Lize mistrů, jsou jinde,“ uznal domácí trenér František Straka.

Opravdu se jen čekalo, kdy favorit udeří. Povedlo se jí to z disciplíny, v níž od léta kraluje. Kaan Kairinen kopl levačkou přímý a Martin Vitík překonal hlavou gólmana Viléma Fendricha. „Tohle mi hlava nebere. Hráč, který měl mít Vitíka, ho neměl,“ láteřil Straka. „Ta standardka rozhodla, mohli jsme se uklidnit,“ glosoval Sadílek, jenž nastoupil s kapitánskou páskou.

Tu předal až na začátku druhé části, protože do hry přišel klasický šéf Filip Panák. Jeho nasazení nebylo úplně v plánu, jenže bylo nutné, protože od 40. minuty byl indisponován centrální stoper Mathias Ross. Dostal totiž loktem od budějovické posily Ubonga Ekpae. Sudí Dominik Starý nejprve levému záložníkovi ukázal žlutou kartu, ale po intervenci od videa po poměrně dlouhém váhání verdikt změnil. Nigerijec, jenž naskočil v české lize po roce a půl (naposledy působil v Mladé Boleslavi), byl vyloučen.

„V první chvíli jsem si nebyl jistý, ale když jsem viděl záběr, tak jsem si jistý, že šlo o červenou kartu,“ zhodnotil Friis. Dánský střední zadák zůstal o přestávce v kabině, ležel, cítil se otřesený. „Bude v pořádku,“ podotkl trenér. Pro jistotu odjel hráč po utkání do místní nemocnice, kde absolvoval vyšetření.

Sparta v tu dobu ustoupila od jasné dominance, nebyla tak pečlivá, chvílemi liknavá. „Náš výkon spadl,“ přiznal Friis. Jihočeši párkrát zahrozili (zejména Quadri Adediran), jejich branka byla neuznaná kvůli ofsajdu. „Jsem rád, že jsme to nezabalili,“ podotkl Straka.

Ano, Jihočeši nedospěli k debaklu. Mohl za to však především přístup hostů - a jejich koncovka. Na začátku druhé půle sice po brejku skóroval Ermal Krasniqi, další zásahy však nepřišly. Dva odvolal Kryštofu Daňkovi VAR, slušně chytal Fendrich. Přesto nemohlo Dynamo prakticky myslet na obrat. Bylo jasno.

„Musím smeknout klobouk před kluky, protože právě po tom skvělém výkonu v Lize mistrů proti Salcburku jsme dokázali velmi rychle přepnout do ligy,“ chválil Friis. Sparta to potřebovala, bylo nutné zareagovat na sobotní triumf Slavie ve šlágru kola proti Plzni.

Nyní jsou ultrarivalové na dvaadvaceti bodech a vrchol podzimu se blíží. První derby v sezoně se koná už za dva týdny v Edenu.