Brännström: Výsledek bolí. Brzké zápasy jsou v top ligách ty nejhorší

Netradiční čas výkopu hodinu po poledni? Ojedinělá záležitost, kterou ne všichni považují za šťastnou. „Je to strašné. Zápas v jednu je atypický. My hráči jsme na něco zvyklí a teď je vše jinak. Jsme profíci, tak se na to připravíme, ale není to moc příjemné. Podobně jsme hráli v Olomouci, tam bylo ještě k tomu velké horko,“ řekl střelec jednoho z gólů Vasil Kušej.

Poprvé se v základní sestavě v této sezoně objevil v dresu Mladé Boleslavi Denis Donát, který v minulém ročníku hostoval právě ve městě perníku. Zaskakoval za zraněného Tomáše Krále a už v osmé minutě jej i brankáře Matouše Trmala nachytal individuální akcí z ostrého úhlu Tomáš Zlatohlávek a hosté vedli. „Říkal jsem Simonovi, že když bude mít prostor, ať mi to dá za obranu. Našel mě a já znám Donáta ještě z minulé sezony. Věřil jsem si na něj v souboji jeden na jednoho. Ono se to tam pak i se štěstím odrazilo. Když jsem viděl Trmala, jak jde pod nohy, tak jsem ho chtěl prostřelit. Mám radost. Konečně v osmém kole gól,“ hodnotil situaci v úvodu „pardubický Zlatan“.

Bolka dokázala pracně góly Ladry a Kušeje otočit. Pardubice tak zažívaly něco podobného jako před nedávnem na Letné proti Spartě. Taky vedli proti favoritovi, který otočil. Tentokrát ale Východočeši brali aspoň bod. „My s takovými týmy hrajeme odvážně a chceme se předvést. Podle mě jsme i na Spartě hráli dobře. Tady jsem cítil, že si v Boleslavi víc věříme. Naštěstí máme bod, který je extrémně důležitý. Tabulka už se začíná dělit. Po tom našem prvním gólu se nám něco stalo v hlavě. Připadalo mi, že jsme čekali na smrt, když jsme vedli 1:0 a Bolka ještě do půle srovnala,“ řekl Zlatohlávek k pasáži hry, která se jeho celku tolik nevedla.

Ale poslední slovo měl kouč hostů Jiří Saňák a jeho zlaté ručičky při střídání. Po hodině hry poslal na trávník tři nové tváře. Jedním z nich byl i Ladislav Krobot. Sotva doběhl do vápna na roh Eldara Šehiče a hosté srovnali na konečných 2:2. „Upřímně říkám, že v tréninku vypadal skvěle, co se týče zakončení. Chtěli jsme mu proto dát více prostoru, než jen patnáct minut. Je ve formě. Potvrdil to,“ chválil Krobota Saňák.

Pardubická voda se zhruba dvacet minut do konce zase rozevřela před Kušejem. Skvěle si předkopl míč a podruhé v utkání překonal Stejskala. Jenže tentokrát mu radost zkazilo video, které správně odhalilo ofsajd.

Švédský kouč Andreas Brännström tak musel po prohře se Slavií spolknout tentokrát spíše nečekanou bodovou ztrátu: „Výsledek bolí. Doma musíme vyhrávat. Po srovnání na 2:2 to bylo více o emocích než o fotbale. Nechci, aby to vyznělo jako výmluva, ale když se takto brzy hraje třeba ve Španělsku či Itálii, bývají to nejhorší zápasy týdne. Podmínky byly ale stejné pro všechny.“

Jeho protějšek ale v zápase hraném hodinu po poledni vědu nehledal. „Jednou hrajete v jednu, pak ve čtyři a jindy v sedm. Spíše jde o otázku nějaké stravy,“ vysvětlil Saňák. „Bylo důležité se pořádně nasnídat a teď si dát oběd po utkání. Je to o tom, že víc jedete na těch energetických tyčinkách a banánech. Každopádně zajímavá zkušenost hrát v jednu hodinu odpoledne. Hráči jsou profesionálové, vezměte si tenisty. Ti neví, jestli budou hrát ráno, nebo odpoledne.“