Holoubek odmítl laso z Polska. Hlavou jsem na to nebyl připravený, vysvětluje

Na konci srpna, jen pár dní po překvapivém konci v Mladé Boleslavi, mohl David Holoubek vyrazit na druhou zahraniční štaci ve své trenérské kariéře. Podle informací webu iSport.cz jej kontaktoval Stal Mielec, který se v polské Ekstraklase krčí na posledním místě tabulky. K dohodě nicméně nedošlo, čtyřiačtyřicetiletý kouč zůstává bez angažmá. „Bylo to strašně rychlé, potřeboval jsem si věci nejdříve srovnat v hlavě,“ vysvětluje důvody.

Byl to šok. Jednak tím, že Mladá Boleslav odvolala Davida Holoubka v polovině klíčového dvojzápasu s maďarským Paksi o postup do Konferenční ligy. A taky tím, že nástupce našla ve švédském trenérovi Andreasi Brännströmovi.

Převratné novinky ve středočeském celku upozadily Holoubkův konec, malinko se na něj zapomnělo. Nikoli však v Polsku. Podle informací iSport.cz jej chtěl okamžitě podepsat Stal Mielec.

„Ozvali se mi asi tři nebo čtyři dny po tom, co se stalo v Boleslavi,“ potvrzuje. „A bylo to fakt hodně intenzivní,“ dodává.

Skromnému Mielci, kde se ještě v sezoně 2016/17 hrála třetí liga, se nepovedl start sezony. V sedmi kolech nasbíral jen čtyři body za remízu a jednu výhru. Po další domácí prohře 0:2 s Lechem Poznaň odnesl špatnou situaci padesátiletý kouč Kamil Kieres, jenž vykonával funkci rok a půl.

Náhradou se měl stát rodák z Humpolce, na seznamu byl volbou číslo jedna. Holoubek si po prvotním oslovení vzal čtyřiadvacet hodin na rozmyšlenou a pak se rozhodl nabídku s díky odmítnout.

„Chtěli to co nejdřív vyřešit, čemuž jsem rozuměl. A moc si toho vážil. Ale upřímně jsem na to tehdy ještě nebyl hlavou stoprocentně připravený. Potřeboval jsem čas, delší pauzu, abych si všechno vyhodnotil, zanalyzoval a mentálně se připravil na další práci. Abych tomu mohl zase dávat maximum,“ popisuje, proč na štaci nekývl, ačkoli je polská soutěž pro Čechy obecně atraktivní a velmi zajímavě honorovanou adresou.

Stal tak angažoval Janusze Niedzwiedze, tudíž stále platí, že posledním tuzemským trenérem na lavičce v Ekstraklase byl Radoslav Látal na jaře 2022 v Termalice Nieciecze. Od té doby nikdo.

Mladá Boleslav mezitím vyhlíží ligovou fázi Konferenční ligy, kde ji za dva týdny čeká premiéra na půdě arménského Noahu. A Mielec čekají záchranářské starosti, aby po pěti ročnících nezahučel zpátky o patro níž.

Oboje se obejde bez Holoubka.