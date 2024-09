Rada: Jestli se Řezníček gólem číslo 99 nastartuje? Auto se startuje, ne hráči!

Proč jste prohráli?

„Je to nepříjemné, ale asi zasloužené. Měli jsme špatný vstup, hned v první minutě jsme dostali branku po našich nesmyslných přihrávkách od hráče, který má teď asi nejlepší fazonu v lize. Kliment to trefil, pro nás to byla rána do vazu, ale následně nám nahrála situace s vyloučením olomouckého hráče (Dohnálka). Hodnotit to nebudu, je to věc rozhodčího, ale pro nás přesilovka výhodná nebyla. Nebyli jsme nebezpeční, neměli jsme centry, nehráli jsme po stranách... Naopak domácí mohli ještě zvýšit Klimentem. Někdy se v deseti hraje líp, protože se semknete a motivujete.“

Navíc jste šli taky před pauzou do deseti.

„O poločase byla v kabině napjatá situace, tudy cesta nevedla. Udělali jsme dvě změny, ale Olomouc měla optickou převahu. Pomohla nám střídání, oživil to Řezníček, dobře rychlostně fungoval i Zeronik. Nebylo to od nás úplně dobrý, ale v dílčích věcech jsme se zlepšili. Řezníček snížil, pak jsme tam měli ještě jednu šanci, kdy to Moulis udělal velice dobře. Nás ale trápí malý důraz v šestnáctce. Tam musíte jít na krev! Skočit tam, i kdyby vás měl někdo zranit. Bohužel jsme jen drželi prostor... Nezvládli jsme to, Olomouc vyhrála zaslouženě. Odvážíme si nulu a musíme se připravit na anglický týden. Ve středu pohár, v sobotu Liberec.“

Celá liga se připravuje na Jana Klimenta a on vám v 31. sekundě vstřelí branku. Jak to?

„Je to tím, že má fazonu, lauf. Vždycky to tak bejvá. Má devět gólů, klobouk dolů před ním. Měl jsem ho v Jihlavě, je to pracovitý kluk. Akorát je to u něj hodně nahoru-dolů. Ve Stuttgartu taky začal famózně a dal nějaký gól. Teď je starší, má víc zkušeností. Olomoucké prostředí mu sedlo, je vidět, že se cítí dobře. V Plzni tolik nenastupoval, ale teď kopne do balonu a je z toho gól. Byl jsem v úterý na Olomouci v Plzni, kde to měl těžké. Zdvojovali ho, neprosadil se. Ale svým hráčům jsem neřekl, že hrál špatně. Dobře věděli, jak je nebezpečný. Teď už ho budete z hrušky těžko sundávat. Přeju mu, ať je zdravý, protože dřív měl trable. Má figuru, je koncový. Vidíte to u rohu, u jeho druhého gólu. Je obsazený hráčem, ale odskočí si a zrovna k němu se to odrazí. A ještě to trefí. Je to dobře pro fotbal i pro Olomouc, snad bude brzo zdravý i Juliš.“

Oslaví brzy stý gól Jakub Řezníček? Musí to mít po brance číslo 99 v hlavě, třeba se nastartuje.

„Bylo by dobře, kdyby ho to nastartovalo. Měl nějaký výpadek, ale už trénuje. Rozhodujeme se před každým zápasem. Ale jestli se nastartuje? Hraje ligu, startuje se auto, ne hráči! (úsměv) Každý by měl být připravený na ligu, chtít vítězit a dávat branky. Je to typ, který za tím jde i za cenu tvrdého zákroku. Takové mám rád. Doufám, že mu to pomůže, ale už je ve věku, kdy všechno vnímá jinak. Je důležité se staršími hráči komunikovat, aby věděli, na čem jsou. Zažil jsem to. V tom má výhodu, protože se mnou do nějaké meze mluvit může.“

Třeba za vámi přijde a řekne, že preferuje hrát od začátku.

„Nevím, co preferuje. Zatím ještě musí počkat, co preferuju já... (úsměv) Každý chce hrát, ale trenér musí rozhodnout. Někdy blbě, někdy dobře. Možná že bychom s ním byli nebezpečnější, ale to je těžký. V Karviné nastoupili Mešanovič s Matějkou, jsem rád za naše útočníky. Musíme akorát zapracovat na tom, abychom dávali více gólů. Nejsme jediní v lize, kdo s tím má problém. Kolik vstřelila branek Olomouc? Třináct? A z toho devět Kliment, tak to vidíte. Takové hráče nemáme, musíme je najít. Ale Řezňa je rozumný kluk, se mnou do křížku nepůjde. Příště může nastoupit od začátku. Uvidíme, co se mi zrodí v hlavě.“

Každopádně jeho stovka tedy tématem není.

„Nešel do Dukly jen proto, že chce dát stý ligový gól. Mluvili jsme spolu, meta to samozřejmě je. Pro každého útočníka by to byla čest. On si to splní, doufám, v Dukle, ať je tam klub zapsaný. Ale teď to není o rekordech. Potřebujeme, aby nám pomohl zkušeností.“

Proč jste v půli stáhl zrovna Murise Mešanoviče?

„Protože Mešanovič šel dolů.“

Nelíbil se vám?

„Málokdo se mi dneska líbil. A Řezníček holt nemůže hrát stopera. Prostě jsme tam chtěli dát rychlostnější typy a hrát stejné rozestavení jako Olomouc.“