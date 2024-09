Karviná: Body jsou, stopeři ne. Obránce Svozil: Brankář pracuje skvěle

V Karviné je nyní fotbal zalitý sluncem. Soubor kouče Martina Hyského v Chance lize čtyřikrát v řadě neprohrál, hlavně díky vynikajícímu brankáři Jakubu Lapešovi udržel třikrát po sobě čisté konto. Jenže…V pevné obraně jsou personální díry. Dlouhodobě je mimo hru letní posila Lukáš Endl a v sobotu proti Jablonci (1:0) opět odstoupil Švéd Douglas Bergqvist. Ze zdravých klasických stoperů zbyli jen Jaroslav Svozil a Dávid Krčík, jenž navíc nasbíral už tři žluté karty a do bitvy na Slovácku půjde s hrozbou následné stopky.

Bodová idylka je fajn, ale stejně musí mít trenér Martin Hyský v Karviné vrásky. Aktuální nedostatek středních obránců je alarmující. V Uherském Hradišti podle všeho vsadí na dvojici Svozil - Krčík, která dohrávala duel s Jabloncem. Do něj přišel Svozil jako střídající, neboť Douglas Bergqvist po půlhodině prvního poločasu už podruhé na podzim vynuceně střídal. „Dřív, když jsem nehrál, byl jsem vždycky naštvaný. Ale to nikam nevede. Po zranění kolena už se v tomto směru uklidnil. Jsem připravený kdykoliv naskočit,“ prohlásil uvědoměle.

Na Svozila čekal hned po nástupu do akce velmi těžký úkol, brzdit rychlíka Bienvenueho Kanakimanu. „Je extrémně rychlý,“ zjistil záhy. „Ve druhé půli už to bylo v pohodě,“ dodal s úlevou. Absence uznávaného bojovníka Bergqvista znamená návrat olomouckého odchovance do základu, z něhož po vyloučení v derby s Baníkem v posledních dvou utkáních vypadl. Uzdravený Švéd měl přednost. Teď je zase všechno jinak. V srdci defenzivy se spoléhá na dvojici Svozil - Krčík.

Další vhodné alternativy momentálně nejsou k mání, ostatní náhradníci nenastoupili zatím ani na minutku. Třetí volbou je vlastně veterán Jiří Fleišman, ve standardním rozestavení levý bek. Do stoperské trojky je nicméně také použitelný, což už prokázal.

Otázkou je, co bude dál s třicátníkem Bergqvistem. Kouč ho sice nazval Vikingem, který jde přes bolest, ovšem jeho zdravotní výpadky se opakují a nejsou pro tým příjemné. O víkendu ho zabrzdila nemoc. Za třicet minut se vydal ze sil a musel si říct o střídání. „Prodělal nějakou virózu, necítil se dobře od žaludku. Signály o jeho stavu jsme měli předem,“ informoval Hyský. „Bylo vidět, že není úplně ve své kůži. Není dobře, že u něj pořád řešíme nějaké zdravotní problémy. Byl bych rád, kdyby se to zastavilo a dal se do kupy. Ale i přes handicap, který měl, zvládl tu půlhodinu velmi dobře. Pak už asi byl dehydrovaný,“ usoudil trenér MFK.

Podstatné je, že zdraví drží brankáři. Pětadvacetiletý Lapeš chytil životní fazonu, na lavičku po čtvrtém zápase odsunul posilu Milana Knoblocha i Jiřího Ciupu. Nepřekonali ho hráči Jablonce, Dukly, ani Baníku. „V minulé sezoně to měl těžké, protože tu byl Dominik Holec, který měl neskutečnou kvalitu,“ zmínil Svozil bývalou oporu v brance. „Kuba pracoval skvěle v tréninku a přesvědčil všechny, že je výborný gólman. Práce, kterou dělá, se mu teď zúročuje v zápasech,“ dodal.