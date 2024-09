Wallem v bodě nula. Nechtěl nastoupit do zápasu, teď se ve Slavii bije o místo

Bylo pár desítek minut po vítězném duelu s Libercem zkraje druhého prázdninového měsíce. Šťastné vítězství 1:0 hodnotil na tiskové konferenci Jindřich Trpišovský. Jak bývá zvykem, dostalo se i na jiná témata. Třeba na titěrnou vytíženost Conrada Wallema, který šel u Nisy do hry až v nastaveném čase. A kouč spustil… „Má nabídku z dobré soutěže. Je to věc, která ho zajímá a malinko ovlivňuje. My s ním počítáme, pustit ho nechceme. Je to dobrý hráč. Ale něco se může stát, pořád probíhají nějaké kontakty. Uvidíme, jaký to bude mít vývoj.“

Věty Trpišovského reflektovaly aktuální stav věcí. V Edenu ležela konkrétní nabídka z Anglie, z druholigového Prestonu. Podle informací Sportu měl být Wallem zájmem z Ostrovů okouzlen a zastupující agentura