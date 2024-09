Sivok o Trpišovském: Nehlídá si svoje lidi. Priskeho emoce řešil Rosický

Začátek sobotního šlágru Slavie s Plzní (3:0) spoznamenalo vyloučení asistenta trenéra „sešívaných“ Zdeňka Houšteckého. Od střídaček vyjel vulgárně po rozhodčím, za nadávky viděl červenou kartu. K emotivnímu momentu se vrátil sportovní manažer Sparty Tomáš Sivok. „Myslím si, že Trpišovský by si měl svoje podřízené trošku víc řídit,“ poznamenal na adresu realizačního týmu Slavie v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport.

Zpráva v zápise o utkání hovoří jasně: „Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest. Úmyslné opuštění prostoru pro technický doprovod z důvodu projevu nesouhlasu a protestování proti rozhodnutí rozhodčího. Po udělení červené karty se dopustil urážejících a ponižujících výroků směrem k rozhodčím.“ V hlavní roli asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

A reakce z druhého břehu Vltavy na sebe nenechala dlouho čekat. „To je pořád dokola. My se tady snažíme kultivovat fotbal… Tohle ale není poprvé ani naposledy,“ povzdechl si nad Houšteckým Tomáš Sivok.

Chybu ale vidí i v osobě Jindřicha Trpišovského. „Je to součást jeho týmu, on by si své podřízené měl hlídat, aby neřvali na rozhodčí od čtvrté minuty. Každý zápas se snaží vyvíjet tlak na rozhodčí i na druhou lavičku, aby odpoutali pozornost,“ řekl v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport.

„Pořád se to opakuje. Já jsem taky emotivní člověk, extempore se stane, ale nesmí to být každý rok,“ připomněl Sivok dřívější zápasy Slavie s Ostravou, Plzní a hlavně loňské derby v Edenu. „Z toho byla ostuda pro celý český fotbal, protože se tam realizační týmy skoro přizabily.“

Manažer sparťanského A-týmu ale vzpomněl i bývalého trenéra Letenských. Jeho emoční projev prý korigoval sám sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Priske dělal podobné věci v minulých letech… Rosa prostě nastoupil a řekl mu, tohle dělat nebudeš.“