Footcast: Sterilní Sigma bez Klimenta, must win zápas pro Liberec

„Slávističtí fanoušci dokázali pro své hráče vytvořit velmi příjemnou kulisu, která se pak propsala i do jejich výkonu. Prvních 20 minut bylo od Slavie opatrnějších, ale posléze se dostala do tempa a u první branky, jak sám střelec Jurásek podotknul, bylo důležité zachování klidu. Potom už Slavia víceméně zápas kontrolovala a hlavně v závěru bylo vidět, jak je na tom fyzicky dobře a Ludogorci nepovolila ani náznak tlaku. Skvělý vstup do Evropské ligy,“ řekl k výkonu červenobílých Jakub Podaný.

V české nejvyšší fotbalové soutěži se hraje 8 zápasů rozdělených do třech dnů. Už v pátek jde do akce Sparta proti Olomouci. Hanáci přijedou do Prahy bez nejlepšího ligového střelce Jana Klimenta. „Absence Klimenta je pro Sigmu velký problém, protože jeho čich na góly a pracovitost je unikátní. Navíc Olomouc má na marodce i Lukáše Juliše a tak je velký otazník, kdo nastoupí na hrotu útoku. Sigma bude i tak hrát vysoko, ale na Letné prohraje. Sparta má doma sílu a myslím si, že ani nebude tolik rotovat sestavu. Pokusí se zápas rychle rozhodnout a pak prostřídat,“ predikuje analytik Vojtěch Mrklas.

David Sobišek se těší na zápas Baníku s Budějovicemi: „Domácí by mohli na rychlého Adedirana nasadit Emmanuela Uchennu. Adediran je největší nebezpečí Dynama. Jak ho zbytková obrana Baníku pokryje, má z poloviny vyhráno. V útoku ostravského celku nastoupí Erik Prekop a bude cítit. Slovenský forvard je určitě i variantou do vašich fantasy týmů. Osobně čekám výhru Baníku v handicapu v kurzu 1,79 a ve Fortuně se dá vsadit i výhra ostravanů s čistým kontem za 2.42.“

